Quantos gols Bruno Henrique marcou na carreira?

Veja quantos gols o atacante marcou na carreira, até agora, por Flamengo, Santos e outros clubes por onde passou

Depois de ser um dos protagonistas da temporada de 2019 do Flamengo e se tornar ídolo do clube carioca, Bruno Henrique começou sua temporada 2020 com tudo, decidindo títulos e sendo pedido mais uma vez na seleção brasileira.

Com passagens importantes por , e , o atacante já marcou seu nome na história do futebol.

Os seus números impressionam: 80 gols, sendo metade deles já pelo clube carioca. Desta forma, a Goal mostra para o leitor como os tentos estão divididos até o momento.

Mais times

Índice de conteúdos

Quantos gols marcou no Brasileirão?

(Foto: Getty Images)

No Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique já marcou 37 gols em 122 partidas, com 21 tentos pelo Flamengo, nove pelo Santos e sete pelo Goiás.

Na Europa, não teve o mesmo sucesso: passou em branco na , pelo .

Voltar ao topo

Quantos gols marcou na Libertadores?

Balançando as redes cinco vezes só na edição de 2019, Bruno Henrique foi fundamental para a conquista da América pelo Flamengo. Em 24 partidas, tem nove gols na Libertadores, sendo seis pelo Mengão e três pelo Santos.

Também deixou sua marca em outras competições internacionais: marcou no , em 2019, e , no começo deste ano. Na Liga dos Campeões, pelo Wolfsburg, e na Sul-Americana, pelo Goiás, passou em branco.

Voltar ao topo

Quantos gols marcou em copas?

Ao contrário de seu desempenho em outras competições, Bruno Henrique ainda não foi tão bem na Copa do : tem apenas cinco gols, todos pelo Santos, em 15 partidas. Em 2019, com a camisa do Flamengo, passou em branco.

No título do Flamengo na Supercopa do Brasil sobre o Athletico-PR por 3 a 0, deixou sua marca, no entanto, e marcou o primeiro gol da vitória rubro-negra.

Voltar ao topo

Quantos gols tem em estaduais?

Outros 26 de seus gols foram marcados em estaduais: no Carioca, pelo Flamengo, foram dez gols em 16 jogos, enquanto que pelo Santos, no , foram três em 13 partidas.

Além disso, também marcou um tento pelo Goiás, no Campeonato Goiano, cinco pelo Itumbiara, na mesma competição, e sete pelo Uberlândia, no .

Voltar ao topo

Quantos gols tem em clássicos pelo Flamengo?

Já conhecido como artilheiro dos clássicos no Flamengo, Bruno Henrique cada vez mais mostra sua veia goleadora diante dos rivais: já são doze tentos diante de , e .

Mais artigos abaixo

Veja estatísticas mais completas aqui.

Voltar ao topo