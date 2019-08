Bruno Henrique reforça vocação para decidir clássicos pelo Flamengo

O atacante fez dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, pela 15ª rodada do Brasileirão

Bruno Henrique tem muitos motivos para comemorar em 2019, mas os últimos dias foram especiais. Convocado por Tite para os amistosos da seleção brasileira contra e , em setembro, o atacante do foi vital para a vitória por 4 a 1 no clássico sobre o , pela 15ª rodada do Brasileirão, resultado que manteve o forte na luta pelo título – deixando o Fla na segunda posição, com 30 pontos, dois a menos em relação ao .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Foi uma vitória que também reforçou a vocação do camisa 27 como carrasco dos rivais cariocas. Com os dois gols marcados sobre o , Bruno Henrique chegou a um total de 17 em 2019, considerando todas as competições: praticamente metade deles foram contra Vasco, e . Foram nove tentos contra os arquirrivais rubro-negros.

Fim de jogo! Mengão goleia o Vasco por 4 a 1, no Mané Garrincha, com dois gols de Bruno Henrique, um de Gabigol e um de Arrascaeta, pelo Campeonato Brasileiro! É, Nação, #Sabadou! 🔴⚫ pic.twitter.com/CSiRrdmz5f — Flamengo (@Flamengo) August 17, 2019

Pelo , foram dois gols sobre Botafogo, Vasco e Fluminense. No Brasileirão, Bruno Henrique vitimou o Botafogo, na 12ª rodada, mas diante dos vascaínos foi além: dois tentos e participação direta em outro, demonstrando mais uma vez bom entendimento com Gabigol e com as alternâncias de movimento da ponta-esquerda para a referência no ataque, mais centralizado. Uma ameaça constante aos adversários, mais ainda se for um rival carioca.