Bruno Henrique mira Copa do Mundo e diz: "merecia estar na Copa América"

Atacante do Flamengo falou sobre o desejo de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira

A goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo (26), no Maracanã, teve Bruno Henrique como grande protagonista. O atacante, que se recuperou recentemente de uma lesão na coxa esquerda voltou com fome de bola e tem sido um dos destaques deste início de trabalho de Renato Gaúcho.

Com 9 gols em 25 jogos na atual temporada, o jogador sonha em voltar à seleção brasileira. Em entrevista à ESPN, o atacante falou sobre o desejo de vestir a camisa da Canarinho novamente e lamentou não ter ido para a Copa América.

"Fazer parte da seleção brasileira é o sonho de todo jogador. Tive a oportunidade de estar lá em dois jogos, me senti super bem. Acho que eu merecia estar lá na Copa América, não aconteceu. Deus sabe de todas as coisas, então eu vou continuar trabalhando pelo clube, porque aqui que vai abrir a porta para uma ida à seleção brasileira ou até mesmo para a Copa do Mundo".

Aos 30 anos de idade, Bruno Henrique foi convocado por Tite em 2019, para a disputa de dois amistosos da seleção brasileira diante de Colômbia e Peru, nos Estados Unidos. Desde então, o atacante do Flamengo não teve mais oportunidades com Tite. Na Copa América, o treinador chamou Gabigol e Everton Ribeiro, companheiros do camisa 27 no time carioca.