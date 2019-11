Bruno Henrique elogia Fla e se derrete pelo Real Madrid: "senti a força do clube"

O atacante do Flamengo relembrou quando enfrentou a equipe espanhola na Liga dos Campeões

Bruno Henrique tem sido um dos jogadores mais decisivos do ano pelo , e a moral que o atacante vem despertando cruzou o oceano.

Em entrevista para o jornal AS, da , Bruno falou sobre o excelente momento vivido com a camisa rubro-negra e relembrou quando jogou contra o .

“Estou muito feliz pelo reconhecimento ao meu trabalho. Não sou apenas eu, e sim toda a equipe. Estamos fazendo uma grande campanha e não é surpresa que o Flamengo esteja na final (da Libertadores). Nós temos uma estrutura fantástica aqui, de clube europeu, e sem dúvida isso ajuda muito a você ter sucesso em alto rendimento”, disse sobre sua atual equipe.

Bruno, é bom lembrar, teve rápida passagem pelo futebol europeu. Em 2016, o atacante defendeu as cores do , da , e inclusive enfrentou o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões daquele ano. E não escondeu o sonho de um dia defender os merengues.

“Eu tive a oportunidade de jogar no Bernabéu, pelo o Wolfsburg, contra o Real Madrid e com certeza é um dos melhores estádios do mundo. Todo jogador gostaria de poder jogar ali em algum momento”, completou.