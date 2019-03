Bruno Henrique diz se inspirar em Cesar Sampaio para ser "Capitão América" do Palmeiras

Bruno Henrique poderá ser o segundo volante a erguer o troféu da Libertadores pelo Palmeiras

O Palmeiras estreia na Copa Libertadores 2019 nesta quarta-feira (06), contra o Junior (COL), às 21h30 (Brasília). O time paulista tem como principal destaque para o duelo de logo mais, o volante de 29 anos, Bruno Henrique.

Com boa recordação da estreia junto ao Palmeiras na Libertadores passada, Bruno Henrique marcou dois gols durante a vitória de 3 a 0 sobre o mesmo adversário

Em entrevista ao Copalibertadores.com, o jogador comentou sobre a expectativa de mais uma Libertadores na carreira: “É sempre muito boa, então a gente já vem se preparando desde o começo do ano, jogando o Paulista e agora começa. Estamos prontos para dar início à essa Copa tão esperada por todos”.

Apesar de marcar 16 gols em 89 jogos com o Palmeiras, Bruno Henrique recordou um gol em especial, feito na competição Sul-Americana: “Os dois gols (contra o Júnior) foram muito especiais, pelo momento que eu estava vivendo, foi muito bom, mas acho que eu ficaria com o do Colo Colo nas quartas. Fora de casa no primeiro jogo, a gente estava vivendo já as finais do campeonato, da Libertadores, pressão muito grande, então foi muito bacana e muito especial”.



(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Há quase 20 anos, o Palmeiras erguia o título da Libertadores, e o volante ressaltou usar a conquista de 1999 como exemplo para o torneio desta temporada. Capitão do Alviverde na ocasião, César Sampaio levantou a taça do campeonato e, Bruno Henrique revelou já ter conversado com o ex-jogador sobre possivelmente reproduzir o gesto no final da temporada.

“Já (conversamos sobre), várias vezes, tive vários contatos, é um cara excepcional, um exemplo para todos nós jogadores, tanto dentro quanto fora de campo. E sem dúvidas ter o Cesar como inspiração, cara que erguei muita coisa pelo Palmeiras, é muito bom. Se acontecer, vou ficar muito feliz de ter a oportunidade de levantar essa taça”.

O volante segui o bate-papo destacando que o Palmeiras está mais forte comparado com a temporada anterior: “Acho que sim, está mais forte. Manteve todo o elenco, ninguém saiu e chegaram jogadores novos. Jogadores que somarão muito para a gente. Com certeza estaremos mais fortes para fazer um grande ano”.