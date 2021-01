Bruno Henrique diz que Flamengo falha defensivamente por vontade de vencer

Atacante aponta ausência da torcida como fator determinante para os problemas em jogos decisivos

O tenta juntar os cacos e focar no confronto contra o Ceará, para seguir sonhando com o título brasileiro. Nesta sexta-feira (08), Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu e disse que os erros no sistema defensivos são frutos da vontade de vencer.

"Acho que sistema de vencer. A gente acaba querendo vencer tanto que a gente acaba quebrando um pouco a forma do que é planejado, a forma que a gente treina, e querendo vencer de qualquer forma a gente acaba deixando a vitória escapar porque estamos abertos. Estamos com o time mais para frente do que para trás e, por isso, acaba acontecendo esses contra-ataques que nos surpreendem".

O camisa 27 também disse que o time sente muita a falta da torcida, principalmente nos momentos mais decisivos.

"Não tendo torcida qualquer time que vem jogar contra o Flamengo vem solto, sem pressão nenhuma. Eles conseguem até fazer coisas que em alguns outros jogos eles não conseguem fazer o que eles fazem contra o Flamengo. Nos momentos que a gente mais precisou de incentivo de apoio, a gente não conseguiu vencer os jogos. Se a gente tivesse com nossos torcedores no estádio, a gente conseguiria essas viradas".

Confira os principais trechos da coletiva de Bruno Henrique:

COBRANCAS:

A cobrança sempre foi igual desde 2019, as pessoas que ficaram sempre cobraram da mesma forma, as pessoas que chegaram também sabem que aqui é cobrança o tempo todo e entenderam também que só vale aqui para nós vencer e ser cobrado dia a dia é normal.

INTENSIDADE NOS TREINOS

A intensidade dos treinos do Rogéiro é a mesma do Jorge Jesus. Desde quando o Mister saiu nós não tínhamos um treinamento e até jogo mesmo em alta intensidade da forma que a gente vinha treinando com o Rogério.