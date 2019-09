Bruno Guimarães se destaca e quem comemora é o Atlético de Madrid

Se o Athletico receber uma oferta de mais de 30 milhões de euros, o Atlético tem a opção de igualá-la e ficar com o meio-campista

Bruno Guimarães segue se destacando. A grande pérola do Paranaense fez uma partida inesquecível contra o , na ida da final da Copa do . Na vitória por 1 a 0 do time de Curitiba, Bruno foi quem balançou as redes e voltou a demonstrar que é o grande jogador do Athletico hoje.

Sem dúvidas, a noite foi inesquecível também outro Atlético, o de Madrid. O clube espanhol é o mais provável destino do meio-campista de 21 anos. Como informou a Goal em 1º de agosto, os colchoneros têm um acordo de prioridade de compra do jogador, firmado durante as negociações entre os dois clubes por Renan Lodi.

O preço desse acordo é de 30 milhões de euros (R$ 132,45 milhões) e é válido até 2020. Caso o Athletico receba uma oferta pelo jogador nos próximos meses, o Atlético tem a opção de ativar essa prioridade assinar primeiro com ele. A cláusula de rescisão do meio-campista é de 40 milhões de euros (R$ 176,60 milhões).

Bruno Guimarães chamou a atenção do Atlético quando os olheiros estavam de olho somente no lateral esquerdo. Hoje no , Lodi mantém uma grande amizade com Guimarães.

O clube de Madrid, porém, não é o único que quer contar com o destaque do Athletico. O clube chinês Shangai Shenshua chegou a fazer uma proposta oficial por Guimarães, que foi prontamente recusada porque o jogador tem preferência pela Europa. No velho continente, , e já demonstraram que têm interesse, mas nada foi apresentado ao Athletico.