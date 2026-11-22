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O meio-campista do Arsenal Bruno Guimaraes falou sobre o impacto emocional de voltar ao St James' Park, onde foi recebido com vaias pela torcida que antes o idolatrava. O brasileiro enfrentou um ambiente hostil durante todo o empate por 2 a 2 com o Newcastle United.

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Um retorno frio a Tyneside

Voltar a enfrentar um ex-clube raramente é simples, mas, para Guimaraes, o retorno ao nordeste da Inglaterra foi particularmente difícil. O meio-campista, figura fundamental durante seus quatro anos e meio no Newcastle, foi vaiado sem parar pela torcida da casa a cada toque na bola . O clima no estádio ficou hostil, com os torcedores tentando desestabilizar o ex-capitão após sua saída de grande repercussão no início deste ano.

A recepção contrastou fortemente com o carinho que Guimaraes havia recebido no Newcastle. Durante sua passagem pelo clube, ele teve papel decisivo em duas classificações para a Champions League e fez história ao se tornar o primeiro capitão em 56 anos a conduzir a equipe a um título. No entanto, a forma como ocorreu sua transferência para o Arsenal por 75 milhões de libras no verão, somada aos relatos de que ele havia informado expressamente ao clube seu desejo de sair, claramente deixou um gosto amargo para a torcida de Tyneside.

Guimaraes se pronuncia nas redes sociais

Após o apito final do empate por 2 a 2 , Guimaraes usou suas redes sociais para refletir sobre os acontecimentos da noite. Ele reconheceu a dificuldade de jogar em um ambiente tão carregado diante de um clube que havia sido parte importante de sua vida profissional por meia década. A frustração com o resultado, que fez o líder da Premier League deixar pontos pelo caminho, aumentou a decepção em uma noite difícil para o jogador de 29 anos.

"Uma experiência diferente para mim hoje, voltando a um lugar onde vivi tantas lembranças felizes nos últimos cinco anos", escreveu o jogador do Arsenal nas redes sociais, conforme reproduzido pelo Chronicle Live. "Um jogo de dois tempos muito diferentes e a frustração de não conseguir levar os três pontos em um lugar onde é sempre difícil jogar. Ainda temos muita coisa pela frente. Seguimos em frente juntos, sempre!"

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Emoção após o apito final

Apesar das vaias constantes durante a partida, o tom mudou um pouco depois do apito final. Guimaraes optou por não ir direto para o túnel e permaneceu no gramado para reconhecer os torcedores que ainda estavam no estádio. Embora algumas vaias tenham continuado, parte da torcida do Newcastle o recebeu de forma mais calorosa, reconhecendo sua contribuição para a recente recuperação do clube antes de sua ida para o Emirates Stadium.

Com o empate, o Arsenal segue na liderança da tabela, mas a partida evidenciou a dificuldade de lidar com emoções intensas em uma disputa pelo título. Para Guimaraes, a noite serviu de lembrete de como a percepção sobre um jogador pode mudar rapidamente no futebol: de ídolo local a alvo de hostilidade.

Arsenal terá dois grandes desafios pela frente

Após o empate disputado com o Newcastle, o Arsenal rapidamente voltou suas atenções para uma sequência exigente de jogos decisivos. A agenda começa na noite desta terça-feira, quando a equipe retorna à Champions League para receber o Borussia Dortmund, potência alemã, no Emirates Stadium. A sequência de partidas importantes continua no fim de semana: no domingo, o Manchester City chega para um confronto muito aguardado entre os dois principais candidatos ao título da Premier League na temporada passada.