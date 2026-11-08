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O meio-campista do Arsenal Bruno Guimaraes chamou os líderes do campeonato de “inacreditáveis” depois que o time conquistou uma vitória suada sobre o Hull City e reforçou sua posição na liderança. Martin Odegaard deu o golpe decisivo no segundo tempo, garantindo que a equipe de Mikel Arteta chegue à pausa para os jogos das seleções em grande fase.

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Vitórias conquistadas com esforço

Martin Odegaard foi decisivo aos 72 minutos ao superar a resistência do Hull e garantir a sétima vitória consecutiva do Arsenal em casa. Com o resultado, a equipe de Arteta chegou a 27 pontos nos dez primeiros jogos da Premier League.

Os mandantes, porém, tiveram de trabalhar duro para conquistar a 34ª vitória por 1 a 0 no campeonato sob o comando do atual técnico. Kai Havertz e Noni Madueke desperdiçaram chances importantes cara a cara com o goleiro. O Arsenal também teve fortes pedidos de pênalti ignorados após uma entrada de Nobel Mendy em Havertz e precisou defender a vantagem mínima até o apito final.

Guimaraes celebra a sequência de bons resultados

O meio-campista brasileiro, que atuou ao lado de Declan Rice e depois de Mikel Merino no meio-campo, ficou satisfeito com a resistência demonstrada diante da difícil defesa visitante. Ao comentar o confronto equilibrado, Guimaraes elogiou a consistência da equipe.

“Foi um jogo difícil. Eles dificultaram muito para nós, mas são números impressionantes”, disse. “Estou feliz por mim e pela equipe. Vamos continuar. Temos sido incríveis.”

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Guimaraes também revelou a determinação do elenco em deixar para trás as lembranças ainda presentes da derrota por 3 a 0 para o Brighton em setembro. “A mensagem para nós no vestiário foi clara. Da última vez que tivemos uma pausa, perdemos para o Brighton em um dos nossos piores jogos da temporada”, acrescentou. “A mensagem aqui era sair de uma maneira positiva e ir felizes para os compromissos com as seleções.”

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Arteta cobra mais eficiência no ataque

Embora o Arsenal continue somando pontos, Arteta espera ainda mais da contratação de £ 75 milhões feita no verão. O técnico espanhol reconheceu a enorme influência de Guimaraes, mas desafiou o ex-jogador do Newcastle a elevar ainda mais seu nível.

“Ele está muito melhor, teve um impacto enorme e agora está alcançando um nível muito alto, mas ainda podemos levá-lo a outro patamar”, afirmou Arteta. “Essa é a minha convicção. Eu disse isso a ele no vestiário. Ele dominou muitos momentos do jogo, mas ainda tem muito mais a oferecer.”

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Além das atuações individuais, Arteta quer que seus atacantes sejam mais precisos. Frustrado com as chances perdidas diante de uma defesa fechada, ele pediu uma mudança de abordagem.

“Precisamos ser mais eficientes”, admitiu Arteta. “Ficamos duas vezes cara a cara com o goleiro, e se também houve um pênalti ali... Houve finalizações desviadas e bloqueadas. Precisamos insistir, encontrar maneiras de ser mais eficientes e pragmáticos.

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“Às vezes tentamos marcar o gol perfeito contra defesas fechadas, mas precisamos criar muito mais situações caóticas do que isso. Se abrirmos o placar bem mais cedo, isso também muda o jogo.”

Embalado para a pausa

O Arsenal entra agora na pausa para os jogos de seleções confortavelmente na liderança, sem repetir a amarga ressaca de três semanas que viveu após a derrota para o Brighton. A capacidade de conquistar vitórias apertadas de forma consistente estabeleceu uma base sólida para a disputa pelo título.

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Quando as competições nacionais forem retomadas, Arteta buscará transformar a solidez defensiva da equipe em atuações ofensivas mais eficientes. O elenco tentará combinar a garra demonstrada recentemente com a eficiência no ataque ao enfrentar um calendário de inverno cheio de jogos.