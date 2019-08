"Bruno Fernandes vai para o Real Madrid", "revela" cartola da Fiorentina

O meio-campista português quase foi para o Tottenham, mas deverá ser apresentado no Bernabéu

Bruno Fernandes, um dos maiores destaques do meio-campo do de Lisboa estaria a detalhes de ser anunciado pelo . A informação foi dada pelo diretor esportivo da , Daniele Prade.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

Pode até parecer que a Fiorentina nada tem a ver com a situação, mas o clube italiano estava interessado em outro jogador do Sporting, o brasileiro Raphinha, e segundo Prade o negócio não deve acontecer justamente porque os Leões de Alvalade não querem perder, de uma só vez, dois de seus nomes mais importantes.

“Raphinha não deve ser opção no mercado porque Bruno Fernandes vai para o Real Madrid por 70 milhões de euros” afirmou o dirigente. A informação de Prade vai de encontro com o que a Goal já havia noticiado: diante das negativas do em negociar Paul Pogba, o português 24 anos é a principal alternativa dos Blancos, que buscam um reforço para o meio de campo.

Em meio a este efeito dominó da janela de transferências, uma curiosidade também foi o desejo de Bruno em jogar na Premier League. O jogador concedeu entrevista à GQ e revelou que o seu sonho era de jogar na : “o fez várias propostas para me contratar. Na minha opinião, as condições eram boas, mas o Sporting entendeu que a oferta não foi o suficiente e tenho que respeitar esta decisão”, afirmou.