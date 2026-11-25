Bruno Fernandes não quer falar, por enquanto, sobre seu futuro no Manchester United. O meio-campista português suspendeu as negociações por um novo contrato.
O contrato de Fernandes com o clube vai até o fim desta temporada. O Manchester United, porém, tem a opção de prorrogá-lo por mais um ano, até meados de 2028.
O capitão de 32 anos afirma já ter recusado duas propostas de contrato. As conversas foram interrompidas porque Fernandes considera que há questões mais importantes no momento.
"Primeiro precisamos começar a vencer jogos. Depois, podemos falar sobre um contrato", disse Fernandes durante uma entrevista coletiva na terça-feira. Ele ressaltou que sua principal preocupação são os resultados e as atuações do time.
O português quer levar o Manchester United de volta a um patamar do qual o clube possa se orgulhar. Segundo Fernandes, isso ainda não acontece. Por isso, afirma não estar muito preocupado com seu futuro pessoal.
Tópicos relacionados
Na quarta-feira, Fernandes terá um reencontro especial. O Manchester United enfrenta o Sporting de Portugal, seu ex-clube, pela Champions League. Para o meio-campista, será um retorno ao clube pelo qual jogou entre 2017 e 2020.
Fernandes ressalta que quer jogar no mais alto nível do futebol europeu. Ele se orgulha do que conquistou no Manchester United e espera ter novas oportunidades de mostrar seu futebol na Champions League nesta temporada. Ainda assim, disputou apenas uma partida na fase eliminatória da competição desde que chegou a Old Trafford.
Foi em 2022, quando o Atlético de Madrid levou a melhor sobre o Manchester United. Os Diabos Vermelhos fazem uma campanha irregular até aqui. O clube somou seis pontos nas quatro primeiras partidas e está no caminho para se classificar à fase intermediária.
O duelo com o Sporting será o primeiro jogo do Manchester United na Champions League sob o comando de Mauricio Pochettino. O técnico argentino foi contratado recentemente para substituir Michael Carrick, que foi demitido. Sua estreia na Premier League terminou no domingo com uma dolorosa derrota por 4 a 0 para o Liverpool.