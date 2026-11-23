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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, voltará ao Estádio José Alvalade nesta semana para enfrentar o Sporting pela primeira vez desde sua transferência de destaque em 2020. O meio-campista terá uma tarefa difícil ao liderar um United em má fase contra um time português que vive grande momento na competição europeia.

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Um retorno emocionante a Lisboa

O próximo jogo da Champions League representa um marco importante para Fernandes, que se consolidou como estrela do futebol europeu durante sua passagem produtiva por Lisboa. Com 64 gols em 137 partidas pelo Sporting, o jogador da seleção portuguesa continua querido pela torcida do clube. Será a primeira vez que ele enfrentará seu ex-clube em uma partida oficial desde que se transferiu para Old Trafford, há quase cinco anos.

Apesar da importância do confronto, a expectativa é de um clima de respeito mútuo. Fernandes nunca escondeu sua profunda ligação com o clube que serviu de trampolim para sua chegada à Premier League. "Tenho muita felicidade e gratidão por tudo o que vivi no Sporting", afirmou o capitão no site oficial do clube. "É um clube pelo qual tenho um carinho enorme e uma grande paixão. É um clube que sempre terá um lugar no meu coração."

United em má fase enfrenta adversário em grande momento

O desafio do United será difícil, já que o Sporting teve um excelente início de campanha continental. O time de Lisboa venceu três de seus quatro primeiros jogos na Champions League, demonstrando a consistência e a disciplina tática que faltaram ao Manchester United nesta temporada. Para Fernandes, será apenas seu segundo jogo oficial contra um adversário português desde que chegou ao United, após o tumultuado empate por 3 a 3 com o Porto no início deste outono.

A abordagem tática do United sob o comando de Pochettino tem sido questionada, especialmente após o recente desmoronamento diante do Liverpool . Apesar dos resultados ruins, Fernandes defendeu publicamente o esforço do elenco e a filosofia do treinador. "O resultado não vai mostrar isso e vai esconder muitas coisas boas que o time fez", observou.

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Pochettino confia em resposta do elenco às críticas recentes

Pochettino fez um discurso firme antes do confronto decisivo com o Sporting, insistindo que seu elenco usará a derrota recente como ponto de partida, não como desculpa. Apesar das fortes críticas recebidas na última semana, o treinador não se abala com o barulho externo e ressalta que o vestiário lidou bem com a situação.

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"Não foi uma semana difícil. Acho que lidamos muito bem com a situação, e isso não é desculpa. Não é para apresentar uma desculpa. Precisamos melhorar. Estamos aqui para tentar melhorar juntos e ter sucesso. Ontem, alguém me disse que uma jornada de 1.609 quilômetros começa com um passo. Talvez esse passo não seja para cima, mas acho que precisamos fazer um balanço depois daquela derrota. Acho que é um começo e [temos que] seguir em frente", declarou.

Desfalque no meio-campo aumenta pressão sobre Fernandes

Para tornar a tarefa ainda mais difícil, o United não contará com vários jogadores importantes na viagem ao Estádio José Alvalade. O meio-campista Manuel Ugarte, que também aguardava com expectativa o reencontro com o Sporting, está fora enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no joelho. A ausência do combativo uruguaio deixa uma lacuna importante no meio-campo e aumenta ainda mais a pressão sobre Fernandes para ditar o ritmo diante de seus ex-companheiros.

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O histórico, porém, sugere que Fernandes sabe lidar com a pressão de jogar em Portugal. Em seus tempos de Sporting, ele mostrou eficiência diante do Boavista, seu antigo clube das categorias de base, marcando três gols em cinco confrontos.