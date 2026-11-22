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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, confirmou que o clube lhe ofereceu formalmente um novo contrato, mas que decidiu suspender as conversas. O meia português insiste que seu futuro deve ficar em segundo plano enquanto a equipe tenta reagir à má fase em campo.

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Negociações de contrato suspensas

O meio-campista de 32 anos tem atualmente um contrato que vai até o fim da temporada 2026/27 , embora o United tenha a opção de prorrogá-lo por mais 12 meses. Apesar das notícias sobre um impasse, Fernandes fez questão de esclarecer que não está tentando pressionar o clube por um grande aumento salarial ou por um contrato excessivamente longo. Ele revelou que o clube demonstrou seu interesse em mantê-lo ao apresentar uma nova proposta, mas considera que, diante do momento da equipe em Old Trafford, esta não é a hora de negociar.

"Não, não há negociações em andamento, mas vi pessoas dizendo que ele pediu mais dinheiro, que pediu mais anos de contrato. Se eu quisesse mais dinheiro, não estaria aqui. Eu tinha para onde ir e ganhar muito mais do que no Manchester United", explicou Fernandes em entrevista à Sky Sports.

O capitão também foi categórico ao dizer que não se tornará um peso para o clube nem ficará apenas para receber salário até o fim do contrato. "No momento em que o clube disser: 'Bruno, é hora de seguirmos caminhos diferentes', serei o primeiro a sair. Sim, o clube me ofereceu um novo contrato, então acho que isso mostra, da parte deles, que querem que eu fique. Apenas deixei isso de lado porque não acho que seja o momento certo, nem para mim nem para o clube, de falar sobre negociações, já que o mais importante agora é que o clube volte a vencer jogos", afirmou.

Ambição por grandes títulos

Apesar da irregularidade recente do clube e da dificuldade para se manter na disputa pelo título, o ex-jogador do Sporting CP se recusa a diminuir suas expectativas. Ele continua focado nos maiores títulos do futebol e acredita que a torcida demonstrou uma lealdade notável durante um período difícil. Fernandes rejeitou a ideia de que terminar entre os quatro primeiros e se classificar para a Champions League deva ser celebrado como o maior sucesso possível para um clube do porte do United.

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"Meu objetivo sempre será ganhar a Premier League e a Champions League pelo clube em que eu estiver. Nunca vou fugir disso, nunca vou dizer: 'Não, nossa meta neste momento precisa ser ficar entre os quatro primeiros'", afirmou o capitão.

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Esclarecimento com Michael Carrick

Fernandes também aproveitou para comentar os rumores de um desentendimento com Michael Carrick após uma derrota pesada para o Como e sua posterior ida para o banco de reservas. Cresceram as especulações de que as críticas feitas pelo capitão à comissão técnica haviam levado à decisão de deixá-lo fora da equipe titular, mas Fernandes insistiu que o treinador esclareceu pessoalmente a situação. Segundo o jogador, a decisão foi puramente tática e buscava melhorar o desempenho geral da equipe durante uma sequência difícil de resultados.

"O treinador veio falar comigo depois daquele jogo, ou antes do jogo contra o Bournemouth, para dizer: 'Olha, não vou colocar você como titular amanhã' e tudo mais. Não tem nada a ver com as palavras sobre o Como. Sei que as pessoas vão relacionar uma coisa à outra. Só quero dizer que precisamos mudar alguma coisa, preciso fazer uma mudança, as atuações não têm sido boas, então só quero que você saiba que não tem nada a ver com isso", disse Fernandes.

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Nova era sob Mauricio Pochettino

Enquanto o United inicia um novo capítulo sob o comando de Mauricio Pochettino, Fernandes se mostrou animado com as primeiras impressões deixadas pelo argentino. O meio-campista descreveu o técnico como uma influência rigorosa, mas positiva, que já deixou claras suas exigências. Fernandes também revelou que quase se juntou ao Tottenham de Pochettino em 2019, atraído pela possibilidade de jogar com estrelas como Harry Kane e Heung-Min Son, antes de acabar chegando a Old Trafford.

"Ele é alguém que gosta de trazer uma energia muito boa para a equipe, muito positivo, muito firme, rigoroso. Disse logo de cara que não vai aceitar que deixemos de entregar o que exige da equipe e de cada jogador", concluiu Fernandes.