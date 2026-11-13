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Bruno Fernandes enviou uma mensagem a Michael Carrick após a demissão do treinador do Manchester United. Apesar de uma divergência pública sobre a direção tática da equipe nas últimas semanas, o capitão do clube liderou as homenagens, enquanto o Manchester United inicia a busca por um novo treinador permanente para comandar o time principal.

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Carrick é demitido após início de temporada decepcionante

O Manchester United se separou de Carrick na quinta-feira, após um empate por 4 a 4 com o Aston Villa. A decisão veio depois de um início de campanha frustrante e pôs fim de forma abrupta à passagem do treinador por Old Trafford.

Apesar do bom desempenho na reta final da temporada anterior, a diretoria do clube concluiu que uma mudança no comando era necessária para alcançar seus objetivos. A demissão veio após um período de tensão nos bastidores, marcado por resultados irregulares e atritos internos amplamente divulgados.

Fernandes e Maguire lideram homenagens dos jogadores

Em um story no Instagram após o clube confirmar a saída, Fernandes foi breve na despedida. O meio-campista português publicou uma foto em que aperta a mão do ex-treinador, acompanhada da mensagem: “Obrigado por tudo, chefe.”

O jogador de 32 anos não foi o único integrante experiente do elenco a se manifestar sobre a saída. Harry Maguire foi o primeiro jogador do United a reagir publicamente à notícia, escrevendo: “Sempre será uma lenda. Respeito. Obrigado.”

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Divergências táticas e incerteza contratual

A homenagem direta de Fernandes veio após um desentendimento recente entre o capitão e seu ex-treinador. No mês passado, o atual detentor do prêmio de Jogador do Ano da PFA criticou abertamente a abordagem tática de Carrick depois da pesada derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League.

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Por causa da divergência, Fernandes ficou fora de uma partida posterior da Premier League contra o Bournemouth. Embora os dois tenham conversado para resolver a situação no centro de treinamento de Carrington, Carrick acabou sendo demitido poucas semanas depois.

Fora de campo, o futuro de Fernandes em Old Trafford também segue indefinido. Segundo relatos, ele recusou uma segunda proposta de renovação contratual do clube. Com o vínculo atual terminando no próximo verão europeu, o United precisa negociar novos termos antes de janeiro, quando o meio-campista poderá conversar com outros clubes interessados.

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United mira Pochettino para substituir Carrick

Com a saída de Carrick, a diretoria do Manchester United trabalha para contratar um substituto definitivo o mais rápido possível. O clube identificou Mauricio Pochettino, ex-treinador de Tottenham e Chelsea, como um dos principais candidatos à vaga.

Pochettino atualmente comanda a seleção dos Estados Unidos. Viabilizar uma possível contratação do argentino será a principal prioridade do United, que busca recuperar sua campanha nas competições nacionais e estabilizar o ambiente no vestiário.