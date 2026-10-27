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Muhammad Zaki
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Bruno Fernandes “NÃO SE IMPORTA” mais? Capitão do Manchester United dá forte indício nas redes sociais após ser deixado no banco por Michael Carrick na derrota para o Bournemouth

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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, provocou polêmica ao sugerir que talvez não se importe mais com a situação atual do clube sob o comando de Michael Carrick. A ausência do meia português entre os titulares na derrota humilhante para o Bournemouth chamou a atenção e foi seguida por uma reação enigmática nas redes sociais.

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Fernandes fica no banco em derrota humilhante para o Bournemouth

Fernandes ficou surpreendentemente fora da escalação inicial na péssima derrota do United por 3 a 0 em casa para o Bournemouth. O capitão foi barrado após suas recentes críticas públicas à tática da equipe durante a derrota para o Como na Champions League.

Mesmo perdendo por 2 a 0 no intervalo, Carrick optou por não colocar o meia português em campo para tentar reverter o resultado. Em vez disso, Matheus Cunha, Lisandro Martinez, Joshua Zirkzee e Shea Lacey entraram como substitutos no segundo tempo.

Fernandes passou parte do segundo tempo se aquecendo à beira do campo, mas acabou sem entrar. O Bournemouth então marcou o terceiro gol, agravando a situação do United e garantindo uma vitória marcante fora de casa.

Reação enigmática no Instagram

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Após a dura derrota, a atividade de Fernandes nas redes sociais chamou a atenção. O meia curtiu um reel no Instagram com a legenda: "Nunca leve uma pessoa leal ao ponto de ela deixar de se importar."

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O vídeo animado tinha uma mensagem sugestiva: mostrava uma figura gigante de pedra protegendo uma pequena cidade de uma enorme rocha. Depois de ser atacada pela própria cidade que tentava proteger, a figura solta a rocha, permitindo que a cidade seja esmagada e arrastada para o mar.

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A curtida sugere fortemente que Fernandes sente que seus esforços contínuos para carregar um United em dificuldades resultaram em críticas injustificadas, levando-o a finalmente deixar de assumir esse peso.

Carrick explica decisão por motivos de futebol

Carrick insistiu que deixar seu capitão fora do time foi uma decisão puramente tática e rejeitou as sugestões de um desentendimento mais profundo nos bastidores.

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Ao explicar a escalação, o técnico do United disse: "Ele está em condições de jogar e à disposição, mas decidimos escalar a equipe que entrou em campo hoje. Infelizmente para todos, não conseguimos o resultado desejado. Queremos avançar e criar mais. Poderíamos ter feito algumas coisas, mas, na verdade, não foi suficiente, e isso está bem claro."

A situação ameaça se agravar, enquanto o United ocupa a 17ª posição na Premier League. Embora a torcida em Old Trafford tenha cantado o nome de Carrick ao fim da partida, os jogadores foram recebidos com fortes vaias ao seguirem para o túnel.

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Confronto em Stamford Bridge se aproxima

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

O United precisa se reorganizar rapidamente antes de uma difícil visita ao Chelsea pela Premier League. Já eliminado da Copa da Liga Inglesa, o clube terá um raro meio de semana livre para lidar com a crise crescente.

Ainda não se sabe se Carrick estará no banco de reservas em Stamford Bridge. Segundo relatos, dirigentes do United avaliam sua demissão, e discussões internas sobre um possível substituto já estão em andamento, enquanto a campanha do clube nas competições nacionais está por um fio.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.