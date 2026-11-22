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As palavras do português são um sinal claro: o retorno à Serie A é uma opção concreta, com Millan e Juventus atentos.

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Milan e Juventus agora acreditam de verdade. Bruno Fernandes fala abertamente e atualiza a situação de sua renovação de contrato com o Manchester United: "As negociações pelo meu contrato estão paradas. Não estamos negociando agora", disse o meio-campista português à Sky Sports England. O ex-jogador de Novara e Udinese tem contrato até 30 de junho de 2027, com opção para o clube prorrogá-lo por mais uma temporada.

AS DECLARAÇÕES - Sobre isso, porém, Bruno Fernandes esclarece: "O clube me ofereceu a renovação, mas decidi esperar e deixar tudo em suspenso. O foco está em campo". E acrescenta: "Se eu quisesse sair, poderia ter feito isso no verão passado, há dois anos, há três anos... Havia propostas importantes e eu poderia ter saído para ganhar muito mais. Sempre fui eu quem escolheu ficar.

Por fim, o meio-campista deixa claro ao seu clube que não quer criar problemas por causa dessa decisão: "Se o United não me quiser mais, sairei imediatamente, sem esperar o fim do contrato. Nunca criarei problemas".

MILAN E JUVENTUS ACREDITAM - O português foi associado a Milan e Juventus, que agora levam o interesse a sério: seu contrato vence em junho de 2027, com opção de prorrogação por um ano para o clube inglês, e ele tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.