Bruno Fernandes e Pogba: 3 gols de um, 4 assistências de outro em goleada do United

A estreia da temporada 2021/22 da Premier League pro Manchester United foi marcada por uma goleada. O United recebeu no Old Trafford, o Leeds United, time de Marcelo Bielsa e do recém-convocado para seleção brasileira, Raphinha.

Antes da partida, os torcedores foram ao delírio com o anúncio e a apresentação do zagueiro Raphael Varane. O zagueiro francês, que estava no Real Madrid, apareceu no gramado do Teatro dos Sonhos com a camisa do United. Fato é, que Varane custará cerca de 50 milhões de euros (R$ 305 milhões) ao time inglês.

Para a partida, o técnico Ole Gunnar Solskjaer preferiu manter a grande contratação da temporada, Jadon Sancho no banco de reservas na estreia. No duelo, Daniel James, Bruno Fernandes, Paul Pogba e Greenwood comandaram o ataque do time.

O jogo parecia um pouco truncado no começo, poucas chances criadas e algumas faltas no meio-campo. Mas o Manchester United começou à se soltar no jogo, foi quando aos 30 minutos do primeiro tempo, Bruno Fernandes recebeu uma bola em profundidade de Pogba e tocou na saída do goleiro.

No segundo tempo, o Leeds até tentou reagir, com uma pancada do meio-campo o empate aconteceu, mas não foi o suficiente para segurar o United. Pogba apareceu para dar outra assistência, dessa vez para Greewood marcar, aí não teve jeito, Bruno Fernandes anotou mais duas vezes e, o brasileiro Fred fechou o marcador.

Quantas assistências Pogba deu?

O jogador de 28 anos, que viu seu futuro sendo especulado novamente fora do United nesta janela, após entrar no último ano de contrato foi um dos destaques da partida. Seu desempenho contra o Leeds, sugere que o United deve fazer todo o possível para renovar seu contrato.

Não perca as contas: duas assistências para dois gols de Bruno Fernandes, assistências para o gol de Greewood, e outra para o gol de Fred. Isso mesmo, foram quatro passes para gol no duelo. O jogador enfrentou momentos díficeis no United, mas agora com a volta da torcida ao estádio talvez receba uma apoio maior das arquibancadas para a temporada 2021/22.

Quem mais brilhou contra o Leeds?

Enquanto Pogba recebeu muitos elogios com suas quatro assistências, foi Bruno Fernandes quem levou a bola para casa. O meio-campista português foi o artilheiro do United em 2020/21 e agora registrou o primeiro hat-trick da Premier League pelo clube.

Solskjaer estará à procura de Fernandes e Pogba para fazerem uma parceria formidável no meio do campo, com as suas qualidades óbvias preparadas para desempenhar um papel crucial para os Red Devils na temporada. Um detalhe importante foi que o treinador promoveu a estreia de Jadon Sancho, no estanto, o jogador ainda vai precisar adquirir ritmo de jogo.