Portugal venceu o amistoso contra o Chile no sábado. No Estádio Nacional do Jamor, perto de Lisboa, a seleção comandada pelo técnico Roberto Martínez venceu por 2 a 1. Os gols de Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes foram marcados no segundo tempo. Naquele momento, ambas as equipes estavam com dez jogadores em campo. Portugal ainda tem mais um amistoso antes do início da Copa do Mundo. No dia 10 de junho, a Nigéria será o adversário em Leiria.

Portugal começou o jogo de forma promissora e poderia ter aberto o placar logo nos primeiros minutos. Um cruzamento preciso de João Cancelo parecia que seria cabeceado por Rúben Dias, que obrigou o goleiro Lawrence Vigouroux a fazer uma defesa espetacular.

Portugal continuou buscando o primeiro gol. Rafael Leão chegou ainda mais perto, mas viu seu chute rasteiro, após um belo passe de calcanhar de Cristiano Ronaldo, passar raspando na trave interna e sair pela linha de fundo.

No primeiro tempo, pouco mudaria no panorama do jogo: Portugal atacava, o Chile defendia. Por um instante, pareceu que as coisas iriam dar errado para os sul-americanos quando Ronaldo chutou a bola entre as pernas de Vigouroux para o fundo da rede. O português, porém, estava impedido.

No final do primeiro tempo, a situação de repente se acirrou. Cancelo e Felipe Faundez entraram em confronto na linha de fundo, após o que Leão e Iván Román empurraram-se várias vezes. Tanto Leão quanto Román foram expulsos com cartão vermelho.

Para decepção dos espectadores, Ronaldo (entre outros) ficou no vestiário durante o intervalo. O astro foi substituído por Guedes, que quase viu seu companheiro Cancelo marcar com uma bela bicicleta. Vigouroux salvou o Chile com um belo reflexo.

Pouco depois dessa defesa, o destaque da seleção chilena teve que se esforçar novamente. Rúben Neves serviu o também reserva Guedes, que pareceu surpreender um pouco Vigouroux ao, após um excelente primeiro toque, chutar com rapidez: 1 a 0.

A quinze minutos do fim, o goleiro do Swansea, Vigouroux, sofreu também o segundo gol. Guedes passou a bola para Francisco Conceição, e o ex-jogador do Ajax deixou a bola pronta para Fernandes. O craque do Manchester United chutou com precisão de fora da área: 2 a 0.

Do nada, o Chile, que não está na Copa do Mundo, ainda conseguiu fazer 2 a 1 nos acréscimos. Lucas Cepeda espreitou por uma brecha logo fora da área e mandou a bola com precisão entre as pernas de Neves. O placar ficou em 2 a 1.