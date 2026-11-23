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Bruno Fernandes surpreendeu ao avaliar a pesada derrota do Manchester United em Anfield: disse ter orgulho dos companheiros apesar da goleada por 4 a 0 para o Liverpool. O capitão afirmou que o placar escondeu várias "coisas boas" feitas pela equipe, que jogou com dez homens durante a maior parte da partida.

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Expulsão no início provoca desmoronamento em Anfield

A tarde do Manchester United começou a desandar antes dos 10 minutos, quando Leny Yoro foi expulso. O Liverpool aproveitou imediatamente e abriu dois gols de vantagem até os 13 minutos.

Após sofrer uma humilhante derrota por 7 a 0 em Anfield em 2023, Fernandes viu a equipe de Mauricio Pochettino lutar para evitar outra goleada histórica. As finalizações desperdiçadas pelos donos da casa impediram um placar ainda maior, antes que dois gols no segundo tempo selassem a derrota por 4 a 0.

Fernandes se irrita com expulsão, mas elogia atuação corajosa

O meia português, que suspendeu as conversas sobre seu contrato com o clube , ficou furioso com a expulsão de Yoro e argumentou que, após um toque forte de Alexander Isak, o atacante não tinha a bola sob controle. Ele disse: "Hoje, não dá para mostrar o cartão vermelho. Eles deixam muito claro para nós que, se o jogador não tem a bola sob controle, nunca é cartão vermelho."

Apesar da frustração, o capitão deixou de lado o tom das críticas duras que vinha fazendo em entrevistas após os jogos e elogiou a coragem da equipe. "Ainda criamos muitas chances para tentar fazer algo no jogo, mesmo com um jogador a menos", disse. "Infelizmente, não conseguimos evitar mais dois gols no segundo tempo. Fomos muito corajosos. Em alguns momentos, perdemos a bola, mas estávamos tentando jogar, tentando fazer algo na partida, não estávamos com medo.

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"Houve momentos em que talvez até tenhamos jogado um pouco demais e acabamos sofrendo gols. Mas prefiro isso e ver a confiança da minha equipe para colocar em prática as ideias do que queremos fazer a apenas defender e ter medo de qualquer coisa que possamos fazer."

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Ainda assim, Fernandes insistiu que o espírito do elenco dá motivos para ter esperança. Ele disse: "É muito doloroso, dói muito. Vir à casa dos nossos rivais e perder é sempre ruim. É um momento difícil para nós, mas somos os únicos que podem sair dessa situação. Todos se esforçaram muito. O resultado não vai mostrar isso e vai esconder muitas coisas boas que a equipe fez."

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Ao destacar a capacidade de reação da equipe, o capitão acrescentou: "Queremos conseguir resultados, mas hoje isso não foi possível para nós. Há muitas coisas que podemos analisar, e vi muita personalidade da equipe. O resultado não vai mostrar isso, mas estou muito orgulhoso de todos no vestiário."

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