Bruno Fernandes, desanimado: “Precisamos encontrar uma maneira de fazer com que os times nos respeitem”

O português Bruno Fernandes, craque do Manchester United, expressou sua decepção após a eliminação da seleção de seu país da Copa do Mundo de 2026, na derrota para a Espanha (1 a 0), na noite desta segunda-feira, nas oitavas de final do torneio.

O único gol da partida foi marcado aos 90+1 minutos, por Mikel Merino. A Espanha agora aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica.

Bruno Fernandes disse em declarações à imprensa após a partida: “É um momento triste. Nosso único objetivo era conquistar a Copa do Mundo. Infelizmente, não estávamos em nossa melhor forma”.

Ele acrescentou, segundo a rede “Foot Mercato”: “No primeiro tempo, fomos superiores, mas no segundo tempo cometemos os mesmos erros. Perdemos a posse de bola para o adversário. Quando isso acontece, levamos um gol”.

E continuou: “A Espanha merece elogios; eles têm jogadores excelentes. O resultado geral não é positivo; não chegamos à final. Tínhamos expectativas muito altas”.

E concluiu: “Este time tinha potencial para ganhar a Copa do Mundo. Precisamos ser nós mesmos e tentar encontrar uma maneira de fazer com que as outras seleções nos respeitem mais”.