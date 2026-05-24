Bruno Fernandes fez história na Premier League na tarde de domingo. Na vitória por 3 a 0 contra o Brighton & Hove Albion, ele deu sua 21ª assistência, quebrando assim o recorde de Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Enquanto isso, o Liverpool, na partida de despedida de Mohamed Salah, garantiu sua vaga na Liga dos Campeões (1 a 1 contra o Brentford). O Chelsea foi derrotado pelo Sunderland (2 a 1) e, portanto, não disputará competições europeias na próxima temporada.

Liverpool - Brentford 1 a 1

O Liverpool teve grande domínio no primeiro tempo, mas não marcou antes do intervalo. Mohamed Salah acertou a trave em uma cobrança de falta, Ryan Gravenberch testou os reflexos de Caoimhín Kelleher e Rio Ngumoha chutou raspando a trave.

Após o intervalo, Curtis Jones abriu o placar: ele converteu em gol um cruzamento de Salah com a parte externa do pé. O Liverpool não pôde desfrutar da vantagem por muito tempo, pois, com um pouco de sorte, Kevin Schade empatou para o Brentford: 1 a 1. O ponto foi suficiente para o Liverpool garantir sua vaga na Liga dos Campeões. O Brentford fica na nona posição, fora das vagas europeias.

Brighton - Manchester United 0-3

O Manchester United, que já tinha garantido o terceiro lugar, teve uma tarde tranquila. Isso se deveu, mais uma vez, principalmente a Bruno Fernandes. O português deu a assistência para o 0-1 de Patrick Dorgu, com o que conseguiu quebrar o recorde de maior número de assistências em uma temporada da Premier League (21). Esse recorde pertencia a Thierry Henry e Kevin De Bruyne.

Quando Bryan Mbeumo colocou a equipe de Michael Carrick em vantagem por 2 a 0 ainda no primeiro tempo, após um belíssimo ataque, o United sabia que estava tudo bem. Bruno Fernandes ainda colocou a cereja no bolo no segundo tempo. Por um instante, parecia que seu gol seria anulado por impedimento, mas não foi o caso: 3 a 0. Um final digno para uma bela temporada do United; o Brighton termina em oitavo lugar e, com isso, também garante uma vaga nas competições europeias.

Sunderland - Chelsea 2-1

Em um confronto direto pela vaga nas competições europeias, o Sunderland abriu o placar no meio do primeiro tempo. Um chute longo de Robin Roefs acabou chegando a Trai Hume, que marcou o 1 a 0. A festa ficou ainda maior após o intervalo: um chute de Brian Brobbey que deveria ter saído pela linha de fundo acabou sendo desviado por Malo Gusto para o próprio gol.

O Stadium of Light estava em êxtase total, a tal ponto que até a cerca de proteção de um dos lados cedeu. Os torcedores do Sunderland mal conseguiam conter a emoção, mas ainda tiveram que assistir Cole Palmer trazer de volta a tensão ao jogo. No entanto, quando Wesley Fofana recebeu seu segundo cartão amarelo, parecia que estava tudo decidido. O Sunderland segurou o 2 a 1, e isso foi o suficiente para garantir uma vaga na Liga Europa. O Chelsea termina em um decepcionante décimo lugar e fica de mãos vazias.