Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITEDGetty Images
Siep Engelen

Traduzido por

Bruno Fernandes bate o recorde de Henry e De Bruyne, Salah se despede do Liverpool em grande estilo, Chelsea fica de fora das competições europeias

Brighton x Manchester United
Brighton
Manchester United
Premier League
Sunderland x Chelsea
Sunderland
Chelsea
Liverpool x Brentford
Liverpool
Brentford

Bruno Fernandes fez história na Premier League na tarde de domingo. Na vitória por 3 a 0 contra o Brighton & Hove Albion, ele deu sua 21ª assistência, quebrando assim o recorde de Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Enquanto isso, o Liverpool, na partida de despedida de Mohamed Salah, garantiu sua vaga na Liga dos Campeões (1 a 1 contra o Brentford). O Chelsea foi derrotado pelo Sunderland (2 a 1) e, portanto, não disputará competições europeias na próxima temporada. 

Liverpool - Brentford 1 a 1

O Liverpool teve grande domínio no primeiro tempo, mas não marcou antes do intervalo. Mohamed Salah acertou a trave em uma cobrança de falta, Ryan Gravenberch testou os reflexos de Caoimhín Kelleher e Rio Ngumoha chutou raspando a trave. 

Após o intervalo, Curtis Jones abriu o placar: ele converteu em gol um cruzamento de Salah com a parte externa do pé. O Liverpool não pôde desfrutar da vantagem por muito tempo, pois, com um pouco de sorte, Kevin Schade empatou para o Brentford: 1 a 1. O ponto foi suficiente para o Liverpool garantir sua vaga na Liga dos Campeões. O Brentford fica na nona posição, fora das vagas europeias. 

Brighton - Manchester United 0-3

O Manchester United, que já tinha garantido o terceiro lugar, teve uma tarde tranquila. Isso se deveu, mais uma vez, principalmente a Bruno Fernandes. O português deu a assistência para o 0-1 de Patrick Dorgu, com o que conseguiu quebrar o recorde de maior número de assistências em uma temporada da Premier League (21). Esse recorde pertencia a Thierry Henry e Kevin De Bruyne. 

Quando Bryan Mbeumo colocou a equipe de Michael Carrick em vantagem por 2 a 0 ainda no primeiro tempo, após um belíssimo ataque, o United sabia que estava tudo bem. Bruno Fernandes ainda colocou a cereja no bolo no segundo tempo. Por um instante, parecia que seu gol seria anulado por impedimento, mas não foi o caso: 3 a 0. Um final digno para uma bela temporada do United; o Brighton termina em oitavo lugar e, com isso, também garante uma vaga nas competições europeias. 

Sunderland - Chelsea 2-1 

Em um confronto direto pela vaga nas competições europeias, o Sunderland abriu o placar no meio do primeiro tempo. Um chute longo de Robin Roefs acabou chegando a Trai Hume, que marcou o 1 a 0. A festa ficou ainda maior após o intervalo: um chute de Brian Brobbey que deveria ter saído pela linha de fundo acabou sendo desviado por Malo Gusto para o próprio gol. 

O Stadium of Light estava em êxtase total, a tal ponto que até a cerca de proteção de um dos lados cedeu. Os torcedores do Sunderland mal conseguiam conter a emoção, mas ainda tiveram que assistir Cole Palmer trazer de volta a tensão ao jogo. No entanto, quando Wesley Fofana recebeu seu segundo cartão amarelo, parecia que estava tudo decidido. O Sunderland segurou o 2 a 1, e isso foi o suficiente para garantir uma vaga na Liga Europa. O Chelsea termina em um decepcionante décimo lugar e fica de mãos vazias.

Publicidade