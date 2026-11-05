Compartilhar Siga GOAL no Google

O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, sugeriu que pressões de fora do vestiário tiveram papel significativo no início desastroso do clube nesta temporada. Apesar de uma vitória na Europa que elevou o moral da equipe, o meio-campista português admitiu que o ambiente em torno de Old Trafford tem dificultado a vida dos jogadores em campo.

Publicidade

Pressões externas pesam sobre o Old Trafford

O Manchester United finalmente encerrou uma sequência ruim de nove jogos sem vencer em todas as competições com uma vitória dramática por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League, na terça-feira. No entanto, o resultado pouco faz para esconder a crise no cenário nacional: o time de Michael Carrick ocupa a 17ª posição na tabela da Premier League. Após o triunfo europeu, Fernandes destacou o desgaste mental que a situação atual do clube provoca no elenco principal.

“É uma questão de confiança”, explicou Fernandes em uma conversa franca após a partida com a TNT Sport Brazil, conforme citado pelo Manchester Evening News. “Neste clube, é difícil quando os resultados são negativos. Há muitos fatores fora do vestiário, fora do controle dos jogadores e da comissão técnica, que tornam mais difíceis o desempenho do clube e aquilo que podemos fazer em campo. Isso afeta muitos jogadores. Alguns lidam melhor com isso, outros, pior. Criamos grandes expectativas para nós mesmos e, quando as coisas não dão certo, acabamos mentalmente arrasados pela frustração de não conseguir dar ao clube aquilo que acreditamos ser realmente capazes de oferecer.”

Um longo ciclo de decepções

Fernandes fez questão de ressaltar que essas dificuldades não são recentes, mas parte de uma tendência mais ampla que afeta há várias temporadas o clube com mais títulos do Campeonato Inglês. A falta de títulos e de regularidade criou um ambiente em que o fracasso parece quase sistêmico, apesar da qualidade dos jogadores que atualmente ocupam o vestiário do time da casa em Old Trafford.

“Quando a situação é assim, não existe apenas um problema. Existe mais de um. Há muitas coisas a melhorar, a fazer de outra maneira. Infelizmente para nós, isso vem acontecendo há muito tempo, o que torna as coisas mais difíceis. Sabemos que ninguém neste clube [gosta de] não estar vencendo. Quando você assina com este clube, representa este clube, é porque quer algo mais. Infelizmente, não tem sido assim nos últimos anos”, disse.

Publicidade Publicidade

Esclarecimento sobre a relação com Michael Carrick

Além do desempenho geral da equipe, Fernandes abordou os rumores de um desentendimento entre ele e Carrick. O meio-campista recentemente começou no banco em um confronto contra o Chelsea após criticar publicamente a organização tática da equipe, mas insistiu que a relação continua profissional e baseada no respeito mútuo, apesar da recente medida disciplinar.

Tópicos relacionados

“O clube precisava daquela vitória, os jogadores precisavam daquela vitória [contra a Roma]. Era algo de que precisávamos como grupo de jogadores. Temos trabalhado muito para sair dessa situação juntos. Tem sido difícil, houve muita especulação na imprensa, muitas mentiras sobre várias coisas que aconteceram neste clube entre mim e o treinador, como a história de que tivemos uma conversa para resolver nossas diferenças. Nada disso aconteceu”, afirmou o português.

Foco volta à Premier League

Fernandes também fez questão de defender a autoridade de Carrick, reconhecendo que sua passagem pelo banco de reservas foi uma consequência justificada da queda em seu próprio desempenho. Ele reafirmou seu compromisso com o projeto, independentemente das especulações em torno da liderança do clube ou da tensão relatada no centro de treinamento nas últimas semanas.

Publicidade

“O treinador decidiu me colocar no banco [contra o Chelsea] porque eu não estava rendendo, e isso é justo. Todos acharam que foi uma punição pelas palavras que eu disse e, se foi, foi correto. O treinador é quem toma as decisões; tenho de aceitá-las e seguir em frente com elas. Isso não muda a confiança que tenho no treinador, na comissão técnica e em cada jogador deste clube, nem muda meu objetivo de vencer cada p***a de jogo que tenho pela frente”, observou Fernandes. O Manchester United agora enfrenta o Aston Villa em um confronto decisivo na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento.