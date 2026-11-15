Compartilhar Siga GOAL no Google

Parece que o futuro de Bruno Fernandes no Manchester United ficou bastante ligado ao que o técnico argentino Mauricio Pochettino irá apresentar na próxima fase, depois que o capitão do Manchester United decidiu adiar a definição de sua situação quanto à assinatura de um novo contrato, até avaliar o novo projeto esportivo do clube e saber até que ponto o treinador será capaz de devolver o time à disputa por títulos.

Publicidade

O contrato do meia português, de 32 anos, termina ao fim da atual temporada, com o Manchester United tendo a opção de estendê-lo por mais um ano, depois de Fernandes ter recusado duas ofertas anteriores para renovar seu contrato, num momento em que a diretoria do clube busca evitar perdê-lo de graça com a aproximação do fim de seu vínculo com a equipe.

O jornal "The Sun" noticiou que a diretoria do Manchester United ainda está confiante na possibilidade de convencer seu capitão a assinar um novo contrato, mas a posição do jogador será determinada com base nos desdobramentos do trabalho sob o comando de Pochettino e no quanto o técnico argentino terá sucesso em restaurar a estabilidade da equipe após o período difícil vivido sob o comando de Michael Carrick.

Fernandes pareceu frustrado ao longo da atual temporada, depois que toda a equipe sofreu uma queda de resultados e de nível, algo que se refletiu no desempenho do jogador português, que não apresentou o nível habitual, antes da demissão de Carrick e do encaminhamento para a contratação de Pochettino, que se prepara para voltar à Premier League pela porta de Old Trafford, após suas passagens anteriores por Southampton, Tottenham e Chelsea.

A espera de Fernandes não se limita a conhecer a natureza de sua relação com o novo técnico, mas se estende também aos planos da diretoria no mercado de transferências e ao quanto ela estará disposta a suprir as necessidades da equipe, depois de o clube ter contratado durante o verão Carlos Baleba, Youri Tielemans e André Santos, mas não ter conseguido reforçar algumas posições que ainda representam pontos fracos evidentes no elenco.

Publicidade Publicidade

Apesar da reconstrução do meio-campo, o Manchester United ainda sofre com a falta de reforços nas posições de lateral e centroavante, além da instabilidade no desempenho de algumas opções defensivas, o que torna o reforço do elenco uma necessidade para o jogador português, que deseja ver movimentações sérias por parte da diretoria antes de tomar uma decisão sobre seu futuro e sobre a continuidade com a equipe para além da atual temporada.

Tópicos relacionados

Próximas partidas LIV Premier League 11:30 MUN

Espera-se que Pochettino promova mudanças amplas no elenco do Manchester United, seja por meio da contratação de novos jogadores ou da dispensa de alguns elementos atuais, e as decisões importantes não se limitarão a Fernandes, já que os contratos de Lisandro Martínez e Harry Maguire terminam no verão de 2027, com o clube tendo a opção de estendê-los por mais uma temporada, enquanto Luke Shaw também se aproxima do fim de seu contrato atual, ao mesmo tempo em que está afastado por lesão.

Pochettino deve começar a trabalhar na reformulação da equipe durante a janela de transferências de inverno, depois de assumir oficialmente o cargo na próxima semana, após o encerramento de sua missão com a seleção dos Estados Unidos, num passo que se espera que defina os contornos do novo projeto do Manchester United, especialmente no que diz respeito à capacidade do clube de competir e de providenciar os elementos de que o técnico argentino necessita.

Publicidade

Pochettino comentou sua decisão de deixar a seleção dos Estados Unidos e voltar à Inglaterra, dizendo: "É difícil falar agora, sou uma pessoa muito emotiva, é uma decisão muito triste, mas somos profissionais e buscamos realizar nossos sonhos", de modo que os próximos dias permanecem decisivos para traçar os contornos do futuro da equipe, bem como a posição de Fernandes quanto a dar continuidade à sua jornada dentro de Old Trafford.