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As declarações do português são um sinal claro: voltar à Série A é uma opção concreta, com Millan e Juventus de olho.

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Milan e Juventus agora acreditam de verdade. Bruno Fernandes abre o jogo e atualiza a situação de sua renovação de contrato com o Manchester United: "As negociações sobre meu contrato estão paradas. Não estamos negociando agora", disse o meio-campista português. O ex-jogador de Novara e Udinese tem contrato até 30 de junho de 2027, com opção de prorrogação por mais uma temporada a favor do clube.

AS DECLARAÇÕES - Sobre o assunto, Bruno Fernandes esclareceu: "O clube me ofereceu a renovação, mas decidi esperar e deixar tudo em suspenso. O foco está no campo". E acrescentou: "Se eu quisesse sair, poderia ter feito isso no verão passado, há dois anos, há três anos... havia propostas importantes e eu poderia ter saído para ganhar muito mais. Sempre fui eu que escolhi ficar.

Por fim, o meio-campista deixou claro ao clube que não quer criar problemas por causa dessa decisão: "Se o United não me quiser mais, sairei imediatamente, sem esperar o fim do contrato. Nunca criarei problemas".

MILAN E JUVENTUS ACREDITAM - O português foi associado a Milan e Juventus, que agora levam a possibilidade a sério: com contrato até junho de 2027, e opção de prorrogação por mais um ano a favor do clube inglês, ele tem uma cláusula rescisória de 60 milhões de euros.