Bruno César faz melhor exibição no Vasco e ganha elogios de Luxemburgo

O treinador cruz-maltino chegou a brincar, perguntando se o camisa 10 só havia chegado agora a São Januário

Bruno César ganhou o apelido de “chuta chuta” quando estava no , em 2010, por causa da mira apurada para levar perigo em finalizações – especialmente as de longa distância. Foi um dos motivos, além da promessa de criatividade na armação de jogadas, que levaram o , nove anos depois, a apostar em seus talentos.

Contudo, foram necessários 23 jogos para que, através de uma finalização de fora da área, em cobrança de falta batida com maestria, Bruno César ajudasse, com gol, o seu time a conquistar uma vitória. Neste sábado (20), o camisa 10 saiu do banco de reservas no segundo tempo do clássico contra o e, pela primeira vez conseguiu fazer um gol que garantiu vitória do Gigante da Colina no Brasileirão.

Curiosidade ou não, Bruno César decidiu justamente no jogo em que mais arriscou finalizações. Mas foram apenas duas, o que demonstra o quão abaixo do esperado ainda está o meia de 30 anos no clube carioca. Apesar de vestir a camisa 10, o jogador não tem sido titular na equipe. Neste Brasileirão, por exemplo, começou entre os onze iniciais somente uma vez dentre as seis partidas disputadas. Contando todo o ano, foi opção de primeira somente em 13 de 23 duelos.

Até aqui fez quatro gols, sendo um de pênalti contra o , ainda no estadual. De fora da área, havia estufado as redes do -PR quando a derrota já estava sacramentada – fez o de honra no 4 a 1. Exatamente por conta deste histórico o golaço no clássico, que garantiu vitória para a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo foi tão especial.

“Muda a entrega, tivemos um mês de preparação. Foi um gol importante para mim. Tem que se doar para vestir a camisa do Vasco", afirmou depois, para o Premiere FC, querendo deixar a impressão de que está fazendo o máximo para enfim ser uma opção entre os titulares. Até mesmo o técnico brincou, dizendo que somente agora parece que o jogador começou a jogar pela equipe cruz-maltina: “Bruno César jogou com qualidade e intensidade necessária para o meio-campo. Perguntei se chegou no Vasco agora. Ele disse que está se sentindo forte”, afirmou Luxemburgo em sua entrevista coletiva.

Se a vitória por 2 a 1 dá um fôlego a mais para o Vasco, que sobe um pouco na tabela do Brasileirão, a esperança para Bruno César é que represente uma nova fase sua dentro do clube.