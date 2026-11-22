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Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, disse estar orgulhoso do esforço dos companheiros no confronto com o Liverpool, apesar da derrota por 4 a 0 em Anfield, na noite de domingo. Segundo ele, o resultado não reflete o quadro completo do que os jogadores apresentaram, especialmente depois da inferioridade numérica que a equipe sofreu nos primeiros minutos.

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Em entrevista ao programa "Match of the Day", Fernandes afirmou que perder para o rival tradicional é sempre doloroso e explicou que a expulsão de Leny Yoro no início do jogo mudou bastante o rumo da partida, tornando a missão do Manchester United ainda mais difícil diante do Liverpool.

E acrescentou, segundo a rede "BBC": "Foi uma partida difícil. Perder para o nosso rival é sempre ruim. Depois de 15 minutos, o jogo muda completamente, e isso torna tudo muito difícil para nós."

O capitão do Manchester United explicou que os jogadores tentaram dar o melhor de si apesar das circunstâncias difíceis , ressaltando que o resultado não reflete os pontos positivos do desempenho da equipe, que tentou criar chances e voltar para o jogo mesmo atuando com dez jogadores.

E prosseguiu: "Todos deram o máximo. O resultado não vai refletir isso, pelo contrário, vai esconder muitos dos pontos positivos que a equipe apresentou. Criamos várias chances para tentar mudar o rumo da partida, mesmo com um jogador a menos."

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Fernandes destacou que os companheiros fizeram um grande esforço físico durante toda a partida e continuaram correndo e lutando apesar da dificuldade da missão, mas lamentou os dois gols sofridos no segundo tempo, depois de a equipe já ter ido para o intervalo perdendo por dois gols.

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E explicou: "Todos se esforçaram muito e correram bastante, mas, infelizmente, não conseguimos evitar mais dois gols no segundo tempo. Agora precisamos superar esta derrota e focar no próximo jogo da Champions League, tentando conseguir o melhor resultado possível."

O capitão do Manchester United falou sobre a importância de não desistir depois de sair perdendo por dois gols e elogiou a coragem dos companheiros por tentarem manter o seu estilo de jogo, sem se limitar a recuar na defesa, apesar da superioridade numérica do Liverpool.

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E acrescentou: "A equipe se esforçou muito, fomos muito corajosos. Em alguns momentos perdemos a bola, mas estávamos tentando jogar, tentando fazer alguma coisa na partida, e não tivemos medo."

Fernandes admitiu que a vontade do Manchester United de continuar jogando e avançando provocou, por vezes, perdas de bola e deu mais oportunidades ao Liverpool, mas afirmou que prefere ver sua equipe fiel às suas ideias a vê-la desistir e apostar apenas na defesa.

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E explicou: "Houve alguns momentos em que talvez tenhamos jogado mais do que o necessário e acabamos sofrendo gols, mas prefiro isso a não ver a confiança do meu time e a repetição das ideias que queremos colocar em prática, em vez de apenas defender e ter medo de qualquer coisa que possamos fazer."

O capitão do Manchester United reforçou que os resultados continuam sendo o principal objetivo da equipe, mas avaliou que o desempenho mostrou muitos aspectos positivos que podem servir de base para a próxima fase, sobretudo no que diz respeito ao espírito de luta e à vontade de competir apesar das circunstâncias difíceis.

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Fernandes encerrou suas declarações reforçando o orgulho que sente dos companheiros no vestiário, apesar do placar pesado diante do Liverpool: "Queremos resultados, mas hoje não foi possível. Há muitas coisas que podemos analisar, e vi muito espírito de luta na equipe. O resultado não vai refletir isso, mas estou muito orgulhoso de cada um no vestiário."

O Manchester United ocupa a 19ª posição (penúltima) na tabela da Premier League, com 8 pontos, e venceu apenas uma vez desde o início da competição.