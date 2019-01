Brumadinho: América, Atlético e Cruzeiro se unem e organizam doações às vítimas da tragédia

Rivais mineiros se unem na tragédia que entristece todo o Brasil e dão show de solidariedade

As lições não foram aprendidas. Pouco mais de três anos depois da tragédia em Mariana, uma nova tragédia afeta Minas Gerais após o rompimento da barragem I de rejeitos da mina Córrego do Fundão, em Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

Depois do desastre com Mariana e o Rio Doce, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a cerca de 60km de BH, provocou um novo mar de lama, assim como aconteceu em Mariana, que desta vez afetou o Rio Paraopeba. Segundo dados do Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (26), nove corpos de vítimas já foram encontrados e até 300 pessoas estão desaparecidas.

O momento é de enorme tristeza diante de tamanha tragédia, mas também de força para ajudar as vítimas e os familiares e amigos que perderam pessoas que amam a superar a dor da perda.

(Fotos: DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty​)

Várias ações de solidariedade para ajudar as vítimas ocorrem em Minas Gerais e, no futebol, os rivais de Belo Horizonte deixam a rivalidade de lado e se unem para ajudar as vítimas.

Atlético-MG e Cruzeiro, que irão se enfrentar em clássico válido pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro neste domingo (27), às 11h (de Brasília), no Mineirão, estão aceitando doações de água mineiral, alimentos não-perecíveis, alimentos prontos para consumo que não exijam preparo como biscoitos, leite e suco de caixinha, produtos de higiene pessoal e fraldas. As doações podem ser feitas no Mineirão neste sábado (26) e domingo (27). Confira os detalhes:

SOLIDARIEDADE: com apoio da Patrus Transportes Urgentes, Mineirão promove campanha de arrecadação de donativos para vítimas da tragédia em Brumadinho. pic.twitter.com/aVHwTGsNQU — Atlético (@Atletico) January 26, 2019

ATENÇÃO NAÇÃO AZUL!



Se liga na thread com informações para coleta de doações às vítimas da tragédia de Brumadinho.#ForçaBrumadinho pic.twitter.com/kCFnJvCKOL — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) January 26, 2019

Além disso, o Cruzeiro vai destinar R$ 50 mil arrecadados com a venda de ingressos antecipados para contribuir com os atingidos pela tragédia.

Consternado com tudo o que aconteceu em #Brumadinho, o Cruzeiro, através de um pedido do presidente Wagner, destinará a quantia de R$ 50 mil reais, arrecadados com venda de ingressos antecipados, para contribuir com os atingidos pela tragédia.



Saiba mais: https://t.co/x6b5mBAOSn pic.twitter.com/BHZLYEeobS — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) January 26, 2019

Em nome dos atletas, Ricardo Oliveira manda mensagem para Brumadinho.



Veja acima como e onde fazer doações para as vítimas da tragédia. pic.twitter.com/rDOmBwksy6 — Atlético (@Atletico) January 26, 2019

Quem também está ajudando é o América-MG, que além de dar exemplo e divulgar as ações dos rivais, também vai receber doações, mas no Independência, antes do duelo com o Tupi, neste domingo (27), pelo Campeonato Mineiro. O Coelho ainda lembra que doações de sangue no Hemominas também são necessárias e divulga a campanha.

Neste domingo, antes do jogo contra o @tupifcoficial, vamos receber doações para apoiar o povo de Brumadinho.



Vamos receber:

- Água mineral

- Alimentos não perecíveis

- Material de limpeza



Pontos de coleta nos Portões 3 e 4 do Independência. #SOSBrumadinho pic.twitter.com/VoOb3CQt8r — América-MG (@AmericaMG) January 26, 2019

DOAÇÃO DE SANGUE!



O @hemominas está atendendo doadores de sangue do tipo O NEGATIVO, por ser o tipo sanguíneo com menor oferta e maior demanda.

Saiba como doar https://t.co/9Euia2jyR7#SOSBrumadinho pic.twitter.com/JUvWBbtqPz — América-MG (@AmericaMG) January 26, 2019