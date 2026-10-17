O PSV ficou com dez jogadores na tarde de sábado, fora de casa contra o ADO Den Haag, após a expulsão de Sven Mijnans. O atacante, que antes havia colocado o time de Eindhoven na frente com um belo gol, recebeu o segundo cartão amarelo pouco antes do intervalo. Na ESPN, Arnold Bruggink foi categórico ao comentar as duas faltas.

O PSV parecia caminhar para uma tarde relativamente tranquila em Haia. Mijnans abriu o placar aos 21 minutos, mas recebeu um cartão amarelo por segurar um adversário aos 38 e foi advertido novamente cinco minutos depois, após dar um carrinho muito atrasado na área adversária.

Na ESPN, Bruggink criticou principalmente o primeiro cartão amarelo de Mijnans. "Isso não é para amarelo", afirmou o comentarista. "Se um atacante faz isso, leva amarelo na hora. Mas, se um defensor faz, nunca leva."

Bruggink não entendeu a decisão do árbitro de advertir Mijnans por segurar o adversário. "O primeiro é ridículo, acho realmente ridículo", enfatizou o ex-jogador. Sobre o segundo cartão amarelo, porém, ele não teve dúvida.

"Se você sabe que já tem amarelo, é claro que não pode fazer isso. Nunca", disse Bruggink, que observou que Mijnans percebeu imediatamente que estava em apuros. "Isso é amarelo. Não há discussão possível."

Para Jan Joost van Gangelen, Mijnans errou completamente ao avaliar a situação no lance da segunda falta. O jogador do PSV pareceu achar que chegaria à bola bem antes do adversário, mas acabou chegando muito atrasado. "Uma avaliação totalmente errada. Inacreditável, não é?", comentou Bruggink.

Por outro lado, o comentarista elogiou muito o gol com que Mijnans havia colocado o PSV na frente. Após uma bela corrida em profundidade de Guus Til, o atacante recebeu a bola nos pés e finalizou com o pé menos hábil no canto mais distante. "Tecnicamente, não é uma bola fácil. É uma bola muito difícil, ainda mais com o pé menos hábil. Um gol realmente espetacular. Lindo", elogiou Bruggink.







