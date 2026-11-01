Cristian Brocchi, convidado da DAZN no pós-jogo, dá sua opinião sobre a mudança promovida por Gerry Cardinale: "Foi ele quem mudou. Ele dá uma atenção diferente ao time e a tudo o que o cerca. Ontem, organizou um jantar com todos nós, ex-jogadores; hoje, Kaká estava no estádio... Está tentando recriar aquilo que sempre esteve na base dos sucessos do Milan. E, na minha opinião, ele realmente mudou como pessoa e, nesse sentido, está fazendo coisas novas que despertam afeto e apego".
Brocchi destaca: "Cardinale mudou. Está tentando recriar aquela coisa que, no Milan, sempre esteve na base dos sucessos"
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