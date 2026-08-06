Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
England Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Brilhou no Mundial: Liverpool disputa com os dois clubes de Milão a contratação de estrela da seleção da Inglaterra

Mercado da bola
D. Spence
Premier League
Campeonato Italiano
Liverpool
Milan
Inter de Milão
Inglaterra
England
Itália

A missão do Liverpool não será fácil

 Uma reportagem afirmou que o Liverpool quer contratar um dos principais destaques da Inglaterra na última Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A reportagem destacou que a missão do Liverpool não será fácil, já que o jogador desperta o interesse de outros clubes na Inglaterra e na Itália.

De acordo com o jornal "The Sun", o Liverpool demonstrou interesse na contratação de Djed Spence, jogador do Tottenham, mas enfrentará uma concorrência acirrada de outros clubes.

Spence, de 25 anos, foi o destaque mais evidente da seleção inglesa na Copa do Mundo, brilhando nos jogos de mata-mata contra México, Noruega e Argentina.

Ainda assim, o lateral versátil, que pode atuar em ambos os lados, aparece atrás de Pedro Porro e Andy Robertson na hierarquia dos jogadores do Tottenham.

O Tottenham parece aberto à venda de Spence neste verão, enquanto o técnico Roberto De Zerbi segue com a reconstrução de seu elenco após terminar em 17º lugar por duas temporadas consecutivas na Premier League.

Acredita-se que o preço de Spence gire em torno de 35 milhões de libras esterlinas, o que torna o negócio acessível a mais de um clube.

O Liverpool valoriza o ex-jogador do Middlesbrough, mas entende-se que, neste momento, há outros clubes cujo interesse parece mais forte.

Essa lista inclui clubes da Itália e alguns clubes da Premier League.

A Inter de Milão manteve conversas sobre a contratação de Spence no início deste verão, enquanto se acredita que o rival da cidade, o Milan, também esteja interessado no caso.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google