Uma reportagem afirmou que o Liverpool quer contratar um dos principais destaques da Inglaterra na última Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A reportagem destacou que a missão do Liverpool não será fácil, já que o jogador desperta o interesse de outros clubes na Inglaterra e na Itália.

De acordo com o jornal "The Sun", o Liverpool demonstrou interesse na contratação de Djed Spence, jogador do Tottenham, mas enfrentará uma concorrência acirrada de outros clubes.

Spence, de 25 anos, foi o destaque mais evidente da seleção inglesa na Copa do Mundo, brilhando nos jogos de mata-mata contra México, Noruega e Argentina.

Ainda assim, o lateral versátil, que pode atuar em ambos os lados, aparece atrás de Pedro Porro e Andy Robertson na hierarquia dos jogadores do Tottenham.

O Tottenham parece aberto à venda de Spence neste verão, enquanto o técnico Roberto De Zerbi segue com a reconstrução de seu elenco após terminar em 17º lugar por duas temporadas consecutivas na Premier League.

Acredita-se que o preço de Spence gire em torno de 35 milhões de libras esterlinas, o que torna o negócio acessível a mais de um clube.

O Liverpool valoriza o ex-jogador do Middlesbrough, mas entende-se que, neste momento, há outros clubes cujo interesse parece mais forte.

Essa lista inclui clubes da Itália e alguns clubes da Premier League.

A Inter de Milão manteve conversas sobre a contratação de Spence no início deste verão, enquanto se acredita que o rival da cidade, o Milan, também esteja interessado no caso.