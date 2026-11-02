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New England Revolution v Inter Miami CFGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Brilho de Lionel Messi comanda virada do Inter Miami contra o New England Revolution e garante vaga na Champions Cup de 2027

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Lionel Messi deu mais uma aula de futebol e conduziu o Inter Miami a uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o New England Revolution. O gol decisivo do argentino garantiu à equipe uma cobiçada vaga na Copa dos Campeões da Concacaf de 2027 e a levou à segunda posição da Conferência Leste.

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Magia de Messi garante a classificação

O Inter Miami garantiu vaga na Copa dos Campeões da Concacaf de 2027 com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o New England Revolution. Messi fez a diferença em Foxborough: deu uma assistência decisiva antes de marcar o gol da vitória.

O triunfo apertado fez o Miami ultrapassar o adversário e assumir o segundo lugar da Conferência Leste. A equipe alcançou esse objetivo quando faltava apenas uma partida para o fim da temporada regular da MLS.

Reação após um início lento

Os donos da casa controlaram os primeiros 45 minutos, criaram as melhores chances e levaram vantagem na disputa tática, mas o placar seguia zerado no intervalo. Daniel Gazdag abriu o placar para o Revolution no início do segundo tempo. O Miami reagiu muito bem aos 69 minutos. Messi cabeceou com precisão para trás e serviu German Berterame, que empatou para os visitantes.

O gol da vitória à sua maneira

Messi completou a virada de forma espetacular. O atacante argentino driblou vários defensores fora da área antes de bater forte, rasteiro e de pé esquerdo, sem chances para o goleiro Matt Turner. O Revolution quase arrancou um empate dramático no fim, quando Ian Fray marcou contra. No entanto, a sinalização de impedimento salvou rapidamente o Miami e impediu que a atuação decisiva de Messi fosse em vão.

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Kily Gonzalez, técnico do Miami, não demorou a elogiar seu capitão, peça fundamental da equipe, após a vitória importante. "Não tenho dúvidas de que ele é o melhor de todos", afirmou. "Leo, pela idade que tem e pelo que faz, do meu ponto de vista, merece o prêmio de MVP e também a Bola de Ouro."

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De olho nos playoffs da MLS

A vitória crucial significa que o Inter Miami se juntará ao Nashville SC, ao Vancouver Whitecaps e ao Revolution na Copa dos Campeões da Concacaf de 2027. A equipe evitou ter de disputar a classificação sob pressão na última rodada. O Miami agora soma 59 pontos em 33 partidas e encerrará sua campanha na temporada regular com um importante jogo em casa contra o Charlotte FC.