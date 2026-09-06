Brilhante, Mohamed Ihattaren vale seu peso em ouro para o Fortuna em vitória sobre o ADO

O Fortuna Sittard venceu o ADO Den Haag por 3 a 2 fora de casa, muito graças a um inspirado Mohamed Ihattaren. O jogador neerlandês-marroquino marcou duas vezes e deu uma assistência.

Em um WerkTalent Stadion lotado, o ADO, após o bom empate com o Feyenoord por 2 a 2, foi em busca da primeira vitória da temporada. O duelo começou estudado e pouco aconteceu nos minutos iniciais.

Depois de quase meia hora, porém, Mohamed Ihattaren atrapalhou os planos da equipe da casa. Com muita sorte, o meio-campista ficou com a bola e conseguiu finalizar da entrada da área. Com desvio em Milan Hokke, o chute mudou de direção e morreu no fundo das redes: 1 a 0.

Poucos minutos depois, o Fortuna voltou a golpear: o cruzamento de Ihattaren foi muito bem cabeceado para o gol por Lequincio Zeefuik, fazendo 2 a 0 rapidamente em Haia a favor dos limburgueses.

Depois do intervalo, os donos da casa deram a resposta que queriam. Antes dos 15 minutos, Evan Rottier chegou à linha de fundo e encontrou Yannick Eduardo, que completou o cruzamento com categoria para marcar: 1 a 2.

O ADO não conseguiu manter o embalo, porque Ihattaren marcou praticamente logo após o gol que recolocou o time no jogo. Com um lindo chute de longa distância, ele voltou a abrir dois gols de vantagem. O canhoto arriscou de cerca de 25 metros e acertou um petardo via a parte de baixo do travessão.

A equipe da casa não se deu por vencida e seguiu em busca de uma última esperança. Aos 90 minutos, Jesse Bal recolocou emoção na partida ao cabecear para o gol o cruzamento de Juho Kilo: 2 a 3. O empate, porém, não saiu. Com a derrota, o ADO ocupa a 17ª colocação com apenas um ponto. FC Utrecht, Willem II e SC Cambuur também somaram apenas um ponto até agora.