Brighton x Tottenham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será disputada neste sábado (5) e abre a oitava rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em recuperação após sofrer goleada histórica na Liga dos Campeões, o busca a reabilitação indo ao Amex Stadium para travar um duelo contra o , neste sábado (5), às 8h30, jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brighton x Tottenham DATA Sábado, 5 de outubro LOCAL Amex Stadium - , ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

BRIGHTON

O Brighton vem em maus lençóis. O clube não sabe o que é vencer na Premier League desde 10 de agosto, contra o , e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento, na 16ª colocação.

Assim, a equipe busca a reabilitação e tem uma parada dura pela frente: o inconsistente Spurs. Para esta partida, o treinador Graham Potter deve realizar algumas alterações no time que perdeu do por 2 a 0, em Stamford Bridge,

Três jogadores que não atuaram contra os Blues devem estar disponíveis neste jogo de sábado: o lateral Ezequiel Schelotto e os meias Davy Propper e Solly March. Ex-titulares da equipe, podem voltar ao 11 inicial.

Provável escalação do Brighton: Ryan; Burn, Dunk e Webster; March (Alzate), Stephens, Propper (Mooy) e Martin Montoya; Grob, Bissouma e Maupay

TOTTENHAM

Depois da derrota diante do na Liga dos Campeões, o Tottenham deve ir com força máxima para tentar a vitória diante do Brighton. Para isso, o técnico Mauricio Pochettino deve promover o retorno de Dele Alli ao time titular, ausente na última partida do Campeonato Inglês contra o .

Na vitória diante dos Saints por 2 a 1, os Spurs acabaram perdendo Serge Aurier, expulso. O jovem Kyle Walker-Peters pode ser o substituto.

Atualmente, os Spurs ocupam a sétima posição, com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota na temporada inglesa).

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen e Rose; Winks; N'Dombèlé, Sissoko e Dele Alli; Son e Kane

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRIGHTON

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aston Villa x Brighton Premier League 19/09/2019 11h (de Brasília) Brighton x Everton Premier League 26/10/2019 11h (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 2 x 1 Southampton Premier League 28/09/2019 Tottenham 2 x 7 Newcastle Liga dos Campeões da UEFA 01/10/2019

Próximas partidas