Brighton x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Premier League 21/22

O Brighton recebe o Manchester United na tarde deste sábado (7), no Falmer Stadium, às 13h30 (de Brasília), pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brighton x Manchester United DATA Sábado, 7 de maio de 2022 LOCAL Falmer Stadium, Brighton - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Falmer Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

No meio da tabela ocupando o nono lugar, com 44 pontos, o Brighton faz uma temporada em que tem tirado pontos de equipes do "big six".

O time mandante vai em busca de um triunfo para seguir sonhando com uma vaga Conference League.

Do outro lado, o Manchester United tem dois jogos a mais do que os adversários e, por isso, sabe que precisa vencer para manter vivo o sonho de ir à próxima Champions League.

Os Red Devils estão na sexta posição, com 58 pontos, atrás de Tottenham (61) e Arsenal (63), seus principais concorrentes.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BRIGHTON

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 0 x 3 Brighton Premier League 30 de abril de 2022 Brighton 2 x 2 Southampton Premier League 24 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leeds x Brighton Premier League 15 de maio de 2022 10h (de Brasília) Brighton x West Ham Premier League 22 de maio de 2022 12h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 3 x 0 Brentford Premier League 2 de maio de 2022 Manchester United 1 x 1 Chelsea Premier League 28 de abril de 2022

Próximas partidas