Brighton x Liverpool: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

O Liverpool visita o Brighton neste sábado (12), às 9h30 (de Brasília), no Falmer Stadium, pela 29ª rodada da Premier League.

Os Reds chegam empolgados para o duelo, após conquistar a classificação para as quartas de final da Chmpions League. O time de Jurgen Klopp é o segundo colocado no inglês, com 63 pontos.

Já o Brighton, na 12ª posição com 33 pontos, promete brigar de igual para igual com o forte adversário.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Brighton não terá Adam Webster, lesionado, disponível, enquanto Enock Mwepu e Jeremy Sarmiento são dúvidas.

Do outro lado, o Liverpool segue sem poder contar com Firmino, que se recuperam de lesão.

Além disso, Konate e Van Djik, com problemas físicos, não estão garantidos na equipe.

No entanto, Thiago Alcantara está recuperado.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mane, Diaz.

Possível escalação do Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Duffy; Lamptey, Moder, Bissouma, Gross, Cucurella; Trossard, Maupay.

DESFALQUES

LIVERPOOL:

Roberto Firmino: lesionado.

BRIGHTON:

Adam Webster: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Liverpool x West Ham será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, neste sábado, no Falmer Stadium.