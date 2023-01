Brighton x Liverpool ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela 20ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Brighton e Liverpool se enfrentam neste sábado (14), às 12h (de Brasília), no American Express Stadium, em jogo válido pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da vitória na Copa da Inglaterra, os comandos de Roberto de Zerbi, no Brighton, estão de volta na Premier League. A equipe ocupa atualmente a 8ª colocação da Premier League, com 27 pontos.

Do outro lado, o Liverpool quer aproveitar o bom momento para subir na tabela da competição após desperdiçar pontos no começo da temporada. A equipe ocupa a 7ª colocação da Premier League, com 28 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gross, Sarmiento; Mitoma, March e Ferguson.

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Arnold, Matip, Konaté, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Gakpo, Salah e Darwin Nunez (Elliott).

Desfalques

Brighton

Leandro Trossard, lesionado, é desfalque para a equipe da casa.

Liverpool

Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Diogo Jota e Arthur, lesionados, são desfalques para o Reds. Os jogadores Darwin Núnez e James Milner seguem como dúvida.

Quando é?