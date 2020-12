Brighton x Arsenal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Após a boa vitória no clássico contra o Chelsea, os Gunners tentam confirmar a boa fase contra um adversário direto na parte de baixo da tabela

e duelam na parte de baixo da tabela do Campeonato Inglês. Tentando escapar das últimas colocações, os dois clubes querem a vitória no Amex Stadium nesta terça-feira, 29, às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no DAZN. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brigthon x Arsenal DATA Terça-feira, 29 de dezembro de 2020 LOCAL Amex Stadium, Brighton - ING HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo no DAZN. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRIGHTON

O Brighton quer se afastar da zona de rebaixamento. Mesmo se vencer o Arsenal, o time não deixa a 16ª colocação da Premier League, mas pode abrir uma vantagem em relação aos times que estão abaixo.

Graham Potter já confirmou que não terá Tariq Lamptey para a partida. O defensor está com uma lesão na panturilha e deve perder mais jogos.

Provável escalação da Brighton: Sanchez; Webster, Dunk e Burn; Veltman, Bissouma, Propper e March; Maupay e Trossard; Welbeck.

ARSENAL

O Arsenal voltou a vencer na Premier League após sete jogos sem triunfos. Contra o , os Gunners fizeram a melhor apresentação até aqui na temporada e querem manter o bom desempenho para deixar a parte de baixo da tabela.

Três brasileiros são baixas para Mikel Arteta: os zagueiros Gabriel Magalhães e David Luiz, e o atacante Willian. Thomas Partey também não será opção nesta terça-feira.

Provável escalação da Arsenal: Leno; Bellerín, Holding, Pablo Mari e Tierney; Xhaka e Ceballos; Pepe, Smith Rowe e Aubameyang; Lacazette.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRIGHTON

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 1 x 1 Sheffield Premier League 20 de dezembro de 2020 2 x 2 Brighton Premier League 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brighton x Premier League 2 de janeiro de 2021 14h30 (de Brasília) Newport County x Brighton Copa da 10 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 1 x 4 Inglesa 22 de dezembro de 2020 Arsenal 3 x 1 Chelsea Premier League 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas