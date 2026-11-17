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O Brighton & Hove Albion se prepara para apresentar a primeira proposta oficial pelo zagueiro Vitao, de 18 anos, enquanto o Atlético Mineiro tenta renovar o contrato do jogador. O vínculo atual vai até dezembro de 2028 e prevê uma multa rescisória de €20 milhões (£16,7 milhões) para clubes do exterior.

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Brighton sai na frente na disputa europeia

Segundo o TEAMtalk, o Brighton deve dar o primeiro passo por Vitao após acompanhar o zagueiro de perto por um longo período . A equipe de recrutamento do clube da costa sul da Inglaterra trabalhou intensamente para sair à frente do Everton, rival da Premier League, na disputa pela contratação do jogador. Enquanto isso, o Atlético Mineiro, sediado em Belo Horizonte, tenta oferecer ao jovem um aumento salarial substancial para fortalecer sua posição nas negociações.

Negociações contratuais esbarram nos valores

A renovação do contrato do zagueiro permitiria ao clube brasileiro elevar sua multa rescisória e proteger o jogador, já que o Atlético Mineiro detém atualmente 80% de seus direitos econômicos, enquanto Vitao e seus representantes possuem os 20% restantes. A diretoria segue determinada a rejeitar qualquer oferta inferior ao valor da multa rescisória atual na próxima janela de transferências de inverno.

No entanto, a reportagem afirma que dirigentes estabeleceram, em caráter privado, um valor mínimo de €18 milhões (£15 milhões) para sequer considerar a abertura de negociações sérias em janeiro. O ideal, para a diretoria, seria manter o jogador ao menos até o próximo verão europeu, por acreditar que mais jogos regulares no Brasil ajudarão em seu desenvolvimento e aumentarão seu valor de mercado.

Gigantes europeus acompanham espaço conquistado no time principal

Além do interesse da primeira divisão inglesa, alguns dos maiores clubes do futebol europeu acompanham de perto a situação do jovem na América do Sul. Os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona monitoram sua evolução, assim como o Paris Saint-Germain, campeão francês, e o Milan, da Serie A.

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Olheiros de toda a Europa se impressionaram com a forma como o jogador da seleção brasileira de base combina força física e domínio pelo alto com tranquilidade técnica na posse de bola. Essas características o ajudaram a conquistar uma vaga regular no time principal comandado por Eduardo Dominguez nesta temporada, na qual já disputou cerca de 18 partidas e marcou um gol.

Saída em janeiro ganha força

Embora tirar o jovem do Brasil no meio da temporada europeia continue sendo uma tarefa difícil, uma transferência em janeiro ganha força gradualmente. Como a investida do Brighton está muito mais avançada que a dos concorrentes, espera-se que a diretoria do clube, sediado no Amex Stadium, apresente uma proposta inicial em breve. Além disso, a dificuldade persistente do Atlético Mineiro para conseguir sua assinatura em um contrato melhorado sugere que a ida para a Europa é agora apenas uma questão de tempo.