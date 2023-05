Brighton x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

A partida será disputada nesta quinta-feira (4), no Amex Stadium; veja como acompanhar na internet

Brighton & Hove Albion e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 16h (de Brasília), no The American Express Community Stadium, pela 28ª rodada da Premier League, que deveria ter acontecido no 18 de março. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de golear o Wolves, por 6 a 0, na última rodada, os comandados do italiano Roberto de Zerbi estão prontos para continuarem na luta por uma vaga na Europa League ou Conference League. A equipe está na oitava posição, com 52 pontos, mas com três jogos a menos que seus adversários.

Do outro lado, para continuar com uma vaga na Liga dos Campeões, mas querendo uma vaga direta, o Manchester United entra em campo querendo superar o Newcastle United, atual terceiro colocado, com 65 pontos, na tabela. O Red Devils, que tem um jogo a menos, estão na quarta colocação, com 63 pontos.

Em toda a história, este será apenas o 31º duelo das equipes. O Brighton, por sua vez, conquistou somente cinco vitórias, empatou seis vezes e perdeu outras 19 vezes para o United. No último duelo, a partida terminou empate em 0 a 0, com os Red Devils avançando nos pênaltis na Copa da Inglaterra.

Prováveis escalações

Brighton: Steele; Veltman, Webster, Dunk, Estupinan; Gross, Gilmour, Enciso, March; Wellbeck e Undav. Técnico: Roberto De Zerbi.

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen, Sabitzer; Bruno Fernandes, Sanchi e Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Brighton

Joel Veltman, Tariq Lamptey, Adam Lallana, Evan Ferguson, Jeremy Sarmiento, Enock Mwepu e Jakub Moder, lesionados, estão fora.

Manchester United

Scott McTominay, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Alejandro Garnacho, Donny van de Beek, Phil Jones e Tom Heaton, machucados, são desfalques certos.

Quando é?