Brighton & Hove Albion x Liverpool: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Os Reds vêm de duas derrotas seguidas e procuram se reabilitar contra o Brighton que não perde há quatro jogos

O Brighton recebe o Liverpool nesse sábado (12), às 13h (de Brasília), no AMEX Stadium, pela 22º rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

O Liverpool vem em uma fase conturbada. Em uma semana, perdeu a invencibilidade na Premier League para o principal principal concorrente pelo título de campeão, Manchester City, e também foi eliminado da FA Cup pelo Wolverhampton. Agora o time de Klopp busca se reabilitar contra os Seagulls, que costumam ser fortes em seus domínios e estão há quatro partidas sem perder.

JOGO Brighton x Liverpool DATA Sábado, 12 de janeiro de 2019 LOCAL American Express Community Stadium (AMEX Stadium) - Brighton, Inglaterra HORÁRIO 13h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRIGHTON & HOVE ALBION

Os sul-americanos Bernardo e Jose Izquierdo estão lesionados e não jogam.

Já Alireza Jahanbakhsh e Matthew Ryan estão com as seleções da Austrália e do Irã, respectivamente, na disputa da Copa da Ásia.

Provável escalação: Button, Montoya, Duffy, Dunk, Bong; March, Stephens, Pröper, Locadia; Gross; Murray (4-4-1-1).

LIVERPOOL

Henderson e Matip são dúvidas para a partida.

Lovren, Joe Gomez e Lallana estão lesionados e não jogam.

Oxlade-Chamberlain está recuperando a forma física e não estará apto.

