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O Brighton & Hove Albion se prepara para disputar com Real Madrid e Barcelona a contratação do zagueiro Vitao, do Atlético Mineiro, na janela de transferências de janeiro. O clube que o jogador defende desde a infância avalia o brasileiro de 18 anos em cerca de 12 milhões de libras após sua temporada de estreia de destaque na América do Sul.

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Brighton entra na disputa por talento sul-americano

Segundo o TEAMtalk, o Brighton está disposto a investir forte na contratação de Vitao, enquanto clubes da Inglaterra, Espanha, França e Itália acompanham sua rápida ascensão. Formado nas categorias de base do Mineiro, o jovem zagueiro é visto há muito tempo dentro do clube como um talento capaz de chegar à elite europeia. Suas atuações seguras no time principal o colocaram no radar de vários gigantes.

Temporada de afirmação define valor pedido

Apesar da pouca idade, o jogador formado na base já disputou 18 partidas em todas as competições pelo clube de Belo Horizonte em uma temporada de afirmação no futebol profissional que chamou a atenção. Nove dessas partidas foram na primeira divisão brasileira, na qual também marcou um gol e manteve atuações consistentes de alto nível na defesa.

Segundo a reportagem, o Mineiro gostaria, de preferência, de mantê-lo até o verão de 2027, mas os dirigentes esperam propostas formais de clubes das cinco principais ligas europeias nas próximas semanas. Uma oferta que alcance a avaliação de 12 milhões de libras no início do próximo ano faria do promissor jovem uma das vendas mais caras da história do clube brasileiro.

Gigantes europeus monitoram jogador de seleção de base

Conhecidos por descobrir talentos emergentes do futebol sul-americano, os responsáveis pelas contratações do Brighton acompanham de perto a trajetória do zagueiro há bastante tempo. No entanto, contratá-lo está longe de ser uma tarefa simples, dada a força dos rivais europeus interessados antes da próxima janela de transferências de inverno.

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Olheiros sul-americanos do Real Madrid observaram o jogador da seleção brasileira sub-20 em ação em várias ocasiões, enquanto Barcelona, Paris Saint-Germain e Milan também acompanham de perto sua evolução. Com tantos clubes de elite atentos ao jogador, os dirigentes no Amex Stadium sabem que precisam agir rapidamente para vencer a disputa por sua contratação.

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Contrato fortalece posição do Mineiro nas negociações de inverno

Por enquanto, Vitao está totalmente concentrado em manter seu desempenho nas competições nacionais e continuar seu desenvolvimento em seu país nesta temporada. O Mineiro está em posição favorável para negociar após firmar com o jovem, em janeiro, um novo contrato válido até 2028, garantindo sua permanência até a chegada de uma proposta adequada. Ainda assim, uma transferência para o futebol europeu parece inevitável em breve, enquanto o Brighton prepara uma investida para o inverno.