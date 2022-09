Brighton & Hove x Leicester: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste domingo (4), pela 6ª rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Brighton e Leicester City se enfrentam neste domingo (4), no Falmer Stadium, a partir das 10h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Brighton, comandado por Graham Potter, quer se recuperar depois da derrota para o Fulham na última rodada. Para este duelo, a equipe terá o desfalque de Lallana, lesionado.

Agora, o Leiester City de Brendan Rodgers chega pressionado para a partida. Até o momento, a equipe não sabe o que é vencer na competição, com quatro derrotas e um empate. Vale lembrar que, para esta temporada, a equipe se reforçou apenas com Alex Smithies, do Cardiff City.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Caicedo, Mwepu, Estupinan e Mac Allister; Trossard e Gross.

Possível escalação do Leicester: Ward; Justin, Ndidi, Evans, Thomas; Soumaré, Dewsbury-Hall, Tielemans; Barnes, Maddison e Vardy.

Desfalques da partida

Brighton:

Adam Lallana: lesionado

Leicester:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Brighton x Leicester DATA Domingo, 3 de setembro de 2022 LOCAL American Express Community Stadium - Brighton, ING HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tony Harrington (ING)

Assistentes: Simon Long e Steve Meredith (ING)

Quarto árbitro: Andre Marriner (ING)

VAR: Chris Kavanagh (ING)

Últimos resultados e próximos jogos

Brighton

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 1 x 0 Leeds Premierl League 27 de agosto de 2022 Fulham 2 x 1 Brighton Premier League 30 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bournemouth x Brighton Premier League 10 de setembro de 2022 11h (de Brasília) Brighton x Crystal Palace Premier League 17 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

Leicester

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 Leicester Premier League 27 de agosto de 2022 Leicester 0 x 1 Manchester United Premier League 1 de setembro de 2022

Próximas partidas