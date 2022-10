Brighton x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Duelo será neste sábado (29), pela 14ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

É jogo pra gente grande! Chelsea e Manchester United fazem clássico na tarde deste sábado (22), no Stamford Bridge, às 13h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

O Brighton não vence há cinco jogos e, após um bom início no inglês, despencou na tabela para o nono lugar, com 15 pontos. Apesar de não ter desfalques confirmados, Lallana, Veltman e Mitoma têm problemas físicos e são dúvidas.

Vindo de dois empates consecutivos, o Chelsea conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer no campeonato. Os Blues ocupam o quinto lugar, com 21 pontos, e seguem com jogadores importantes no departamento médico. Além disso, Koulibaly e Kovacic também têm questões musculares e serão avaliados antes do jogo.

Escalações:

Escalação do provável Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Caicedo, Mac Allister, Estupinan; Gross, Trossard, Welbeck.

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Thiago Silva; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling, Aubameyang.

Desfalques

Brighton

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Edouard Mendy, N'Golo Kanté, Reece James e Wesley Fofana seguem no departamento médico.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Falmer Stadium, Brighton - ING