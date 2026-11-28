Como assistir a Brighton & Hove Albion x Newcastle United com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

O Brighton & Hove Albion recebe o Newcastle United pela Premier League neste domingo, no American Express Community Stadium. O time da casa ocupa a segunda posição na tabela, enquanto o Newcastle está em 13º.

A equipe de Fabian Hurzeler chega animada após vencer pela Conference League no meio da semana. Com muitas mudanças na escalação, o Brighton derrotou o Universitatea Craiova por 4 a 0, com dois gols e uma assistência de Ibrahim Osman.

O resultado foi uma resposta à derrota por 2 a 0 para o Hull City no último fim de semana. A derrota encerrou uma sequência de vitórias sobre Manchester City e Brentford pela Premier League.

O Newcastle chega ao litoral sul sem vencer há quatro jogos na liga. Na última partida, empatou por 2 a 2 com o Arsenal, mas o goleiro Lukas Hornicek ficou lamentando o gol de empate de Noni Madueke, substituto de Bukayo Saka, em um chute que raspou a parte de cima de sua luva.

Hornicek tem sido questionado após erros contra Coventry, Everton e Arsenal. A equipe de Matthias Jaissle buscará uma atuação mais segura na defesa.

O Brighton venceu três dos últimos cinco confrontos entre as equipes, embora o Newcastle tenha ganhado o mais recente por 3 a 1, em maio. Confira tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo informações sobre a transmissão, notícias dos times e retrospecto recente.

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados quando forem confirmados.

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