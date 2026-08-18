Brighton & Hove Albion x Aston Villa: detalhes da partida
Brighton & Hove Albion e Aston Villa se enfrentarão em 23 de agosto de 2026, às 13:00 GMT (9:00 AM EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).Getty Images
Fogos de artifício na 1ª rodada no Amex
Brighton & Hove Albion abre sua campanha na Premier League 2026/27 recebendo o Aston Villa no American Express Stadium. Com os dois clubes alimentando grandes ambições de classificação europeia e estabilidade doméstica, uma vitória na rodada de abertura, na Costa Sul, oferece uma oportunidade imediata de deixar uma marca psicológica para a longa temporada da liga que vem pela frente.
As dominantes vitórias em casa do Brighton na pré-temporada impulsionam o embalo do verão
O Brighton chega ao fim de semana de abertura vindo de uma impressionante sequência de preparação. Depois de seu amistoso programado contra o FC Annecy ter sido cancelado no fim de julho, o Brighton emendou três vitórias consecutivas em casa. Abriu agosto superando o RC Strasbourg, da Ligue 1, por 4 a 3, depois aplicou um clínico 3 a 0 sobre a Roma e concluiu sua preparação em 15 de agosto com uma serena vitória por 1 a 0 sobre o Bologna.Getty Images
Os testes exigentes do Aston Villa contra a elite da Europa
O Aston Villa chega à 1ª rodada após uma intensa agenda de verão que testou a profundidade de seu elenco em múltiplas competições. A equipe de Unai Emery conquistou vitórias tranquilas em amistosos contra Walsall (5 a 0), Indonesia XI (3 a 1) e BG Pathum United (3 a 1). No entanto, o Villa enfrentou competição de alto nível na reta final, perdendo duelos apertados para Bayern de Munique (2 a 1), Paris Saint-Germain na Supercopa da Uefa (2 a 1) e Borussia Mönchengladbach (2 a 1) em seu último teste, em 15 de agosto.
Histórico do confronto direto: duelos litorâneos equilibrados
Os encontros recentes entre Brighton e Aston Villa têm produzido confrontos equilibrados e táticos de forma consistente. No duelo mais recente pela liga, em fevereiro de 2026, o Villa venceu por 1 a 0 no Villa Park com um gol contra aos 86 minutos. Com os dois lados dependentes de transições rápidas pelos lados e armadilhas de pressão bem estruturadas, a abertura da temporada no domingo promete margem mínima, em que um único erro pode se mostrar decisivo.
Prováveis escalações
Brighton & Hove Albion: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas
Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins
Notícias das equipes & elencos
Prováveis escalações de Brighton x Aston Villa
Técnico
- F. Hurzeler
O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, não poderá contar com vários jogadores do elenco principal para esta partida. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba e Yankuba Minteh estão todos listados como lesionados, e nenhuma provável escalação foi confirmada antes do início do jogo. Atualizações serão adicionadas mais perto da partida.
O técnico do Aston Villa, Unai Emery, enfrenta seus próprios desafios de seleção. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi e Alejandro Garnacho estão todos fora por lesão. Nenhum provável time titular foi anunciado, e as notícias da equipe serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.
Forma
O Brighton chega em boa forma de pré-temporada, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota nessa sequência foi um 3 a 0 para o Manchester United na rodada final da Premier League da temporada passada. A equipe de Hurzeler marcou 12 gols em suas quatro vitórias na pré-temporada, incluindo triunfos consecutivos por 4 a 3 sobre o Strasbourg e um 3 a 0 contra a Roma, sofrendo apenas três gols ao longo dessas quatro partidas.
O retrospecto recente do Aston Villa conta uma história diferente. A equipe de Emery venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas, um triunfo por 3 a 1 sobre o BG Pathum United, na Tailândia. Perdeu para Real Sociedad, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain na Supercopa da Uefa e Borussia Moenchengladbach, sofrendo nove gols nessas quatro derrotas e marcando apenas cinco.
Retrospecto do confronto direto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Aston Villa venceu o Brighton por 1 a 0 no Villa Park, pela Premier League. Antes disso, o Brighton recebeu o Villa em dezembro de 2025 em um emocionante jogo de sete gols, com o Villa buscando a virada para vencer por 4 a 3 no American Express Community Stadium. Nos últimos cinco encontros pela Premier League, o Villa leva vantagem com três vitórias contra duas do Brighton, além de um empate. O Villa marcou 10 gols nessas cinco partidas, enquanto o Brighton fez sete.