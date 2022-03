Briga violenta no México: o que sabemos sobre os fatos de Querétaro x Atlas

Estádios de futebol por vezes se transformam em verdadeiras arenas de briga, que acabam deixando o esporte em segundo plano. No último sábado (5), o mundo atentou para uma briga generalizada na partida entre Querétaro e Atlas, pelo campeonato mexicano. Em meio a informações não oficiais, fala-se em mais de 20 feridos e até em mortes.

A GOAL traz para você o que se sabe até agora sobre mais um episódio de violência extrema que toma como palco um local dedicado à prática esportiva e entretenimento.

O que aconteceu?

A partida entre Querétaro e Atlas, pela Liga MX, acontecia no estádio La Corregidora, casa do Querétaro e o time mandante vencia o duelo por 1 a 0, quando o árbitro paralisou o jogo por conta de pessoas invadindo o gramado. De acordo com a ESPN, os invasores do campo eram, em sua maioria, crianças e mulheres, que fugiam de uma briga que tinha começado nas arquibancadas.

Após o começo da briga e fuga das famílias do local da confusão, a briga tomou maiores proporções e em pouco tempo o gramado foi tomado por torcedores das duas equipes que transformaram o campo de jogo em uma arena de briga.

Grande parte dos agressores dentro do campo usavam camisetas no rosto, de modo a deixar apenas os olhos de fora para proteger a identidade e não serem reconhecidos. As muitas imagens que circulam pela internet mostram homens com cadeiras de metal, pedaços de pau e mais artefatos para a briga.

O jornal esportivo mexicano Récord, apontou que a equipe de segurança do Querétaro pode ter sido um dos responsáveis pela barbárie, já que em um vídeo que circula nas redes sociais mostra um segurança do estádio abrindo o portão de acesso ao setor da torcida visitante para a torcida organizada do Querétaro (veja o vídeo abaixo).

La misma gente de seguridad les abrió la puerta.



ESTO FUE PLANEADO.pic.twitter.com/RodS95wQ3D — A lo Campeón (@aloatlas) March 6, 2022

Entretanto, um depoimento anônimo à ESPN México afirma que a a confusão partiu da torcida do Atlas.

"A confusão começou no setor visitante quando torcedores do Atlas começaram a brigar com a torcida dos donos da casa. A briga foi crescendo, os torcedores do Querétaro foram dando a volta no estádio para irem para a briga, entraram no gramado e tudo piorou. É incrível o que fizeram com a segurança", comentou a fonte anônima ao veículo de comunicação.

Muitos vídeos que circulam nas redes contêm cenas fortíssimas de espancamentos brutais.

Houve vítimas?

O saldo das tristes cenas presenciadas no estádio mexicano foi de 22 feridos, com nove indo para os hospitais da região e dois deles em estado grave, de acordo com a Polícia de Querétaro.

Alguns veículos de comunicação mexicanos e da América Latina informaram que houve 17 óbitos resultantes da briga, mas esse número ainda não foi confirmado por nenhuma autoridade oficial.

O que acontece agora?

A partida entre as duas equipes foi suspensa e ainda não tem data para acontecer, se é que acontecerá.

Como consequência ao dia de terror, a Liga MX anunciou que o restante da rodada está suspenso por ora e que abriu uma investigação para apurar o acontecido. A Promotoria de Querétaro também anunciou que trabalha no caso.

O governador do estado de Querétaro e proprietário do estádio, Mauricio Kuri se pronunciou em seu Twitter e disse que a lei será aplicada "com todas as suas consequências" e deixou implícito que o Querétaro deve ser o responsabilizado pela tragédia, já que tudo ocorreu em seus domínios.

Em Guadalajara, cidade do Atlas, cerca de 200 torcedores do time rubro-negro fizeram uma vigília em solidariedade e fé pelos torcedores que estavam no estádio.