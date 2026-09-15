Briga por causa de declarações sobre a Bola de Ouro? Ousmane Dembélé estaria "furioso" com Kylian Mbappé

"Ele está possesso com Mbappé. Para ele, é uma forma de fraude. É uma palavra forte, mas é exatamente assim que ele vê", disse o ex-jogador do PSG Jérôme Rothen à RMC Sport. "E não é só ele. Todos ao redor de Ousmane, as pessoas no vestiário do PSG" estão irritados com o atacante do Real Madrid, acrescentou.

Da mesma forma, alguns companheiros do duo de superstars na seleção da França também estariam furiosos com as declarações de Mbappé. "A sensação que tivemos na Copa do Mundo é confirmada por isso. Houve muitos jogadores que tiveram um problema com o comportamento de Mbappé e com as suas declarações. Essa é a verdade. Ele se distanciou de muitas pessoas na seleção francesa", disse Rothen, especulando que agora "dois lados" vão se formar: "Acho que as paredes [na próxima pausa para jogos de seleções] vão tremer um pouco."

Em conversa com a France Football e o L'Equipe, Mbappé reivindicou claramente para si o papel de favorito ao cobiçado troféu e se definiu como o "escolhido", embora Dembélé "sempre tenha sido considerado um jogador talentoso". "Eu estava lá em cima desde o começo. Ele teve um caminho diferente, lesões, mas compensou isso muito bem", ressaltou.

Como Ousmane Dembélé reagiu às declarações de Kylian Mbappé?

Depois da vitória do PSG por 1 a 0, Dembélé, até aqui mais contido no debate da Bola de Ouro, falou sobre o tema e provavelmente deu uma resposta a Mbappé. "Eu sempre fui assim: no fundo da sala de aula, trabalhei duro", declarou após o triunfo fora de casa e, sobre o prêmio, acrescentou: "Desde o início da minha carreira, eu não disse uma palavra sobre isso. Nunca fui o escolhido. Trabalhei incrivelmente duro. No ano passado, fui recompensado depois de uma temporada fantástica com o Paris Saint-Germain. Neste ano, vamos ver, com toda tranquilidade e sem pressão."

Além de Mbappé e Dembélé, os campeões mundiais espanhóis Lamine Yamal e Rodri (ambos do FC Barcelona) também podem sonhar com a Bola de Ouro. Harry Kane, do Bayern de Munique, também é considerado um dos favoritos. O companheiro de equipe de Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia, também tem chances por causa do repetido triunfo do PSG na Liga dos Campeões.