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GuendouziGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Briga generalizada entre jogadores! Matteo Guendouzi provoca escalada completa no Fenerbahçe na Liga dos Campeões

Champions League Qualification
Lyon x Fenerbahçe
Lyon
Fenerbahçe
M. Guendouzi

O Fenerbahce está de volta à Champions League pela primeira vez em 15 anos. Mas, depois da vitória sobre o Olympique Lyon, a situação sai completamente do controle. No centro das atenções: Matteo Guendouzi.

Por causa de seu passado e da ligação com o arquirrival Olympique de Marselha, pelo qual jogou de 2021 a 2024, o francês já foi vaiado e insultado por torcedores do Lyon durante o aquecimento. Houve ofensas gravíssimas contra sua família, seus filhos e sua mãe, registrou o próprio Guendouzi após o escândalo, na zona mista. Só por isso ele teria se comportado de forma tão provocativa durante a partida quente.

"Na Ligue 1, eles falariam com os torcedores nesses casos e mandariam que parassem com isso, caso contrário interromperiam o jogo. Mas aqui, por mais de 90 minutos, incluindo a fase de aquecimento, eles gritaram insultos à minha família, à minha esposa, aos meus filhos. Isso me atingiu profundamente, realmente me abalou. Para mim, isso foi pura falta de respeito", defendeu o ex-jogador do Hertha Berlim sobre sua conduta durante e após a partida.

O jogador de 27 anos já havia mostrado o dedo do meio aos torcedores do Lyon durante o aquecimento e, depois do 2 a 0 de Archie Brown, aos 28 minutos, comemorou de forma demonstrativa diante do setor dos torcedores do Lyon e lançou algumas provocações cheias de gestos em direção à torcida. Seguranças e barreiras de proteção já haviam evitado ali uma invasão de campo.

Membro da comissão do Lyon parte para cima de Guendouzi; briga no corredor dos vestiários

O desenrolar dramático da partida ainda agravou a situação e provavelmente também acabou levando à escalada posterior. O Lyon ainda diminuiu para 2 a 1 e comemorou duas vezes o suposto empate, que teria levado a decisão para a prorrogação. Mas o VAR interveio nas duas ocasiões e anulou os gols.

Assim, Guendouzi comemorou efusivamente após o apito final, deu pequenos saltos pelo gramado, o que gerou um princípio de confusão com jogadores irritados do Lyon. Quando a cena se acalmou, o meio-campista então ainda deu mais uma volta de honra bastante pessoal e voltou a se desentender com os torcedores. Vídeos o mostram indo em direção a torcedores do Lyon perto de uma bandeirinha de escanteio, colocando a língua para fora e tocando suas partes íntimas, enquanto é alvo de copos atirados.

Mesmo quando seus companheiros finalmente conseguiram conduzi-lo para as catacumbas, Guendouzi seguiu comemorando de forma efusiva e cheia de gestos. Então a situação escalou de vez. Vindo da área dos vestiários, um membro da comissão do Lyon claramente foi em direção a Guendouzi e se atirou com um chute voador sobre o jogador de 27 anos. Uma briga generalizada se iniciou entre os dois lados, com a participação de numerosos jogadores de ambas as equipes.

Em um vídeo, por exemplo, é possível ver Lois Openda, ex-jogador da Bundesliga pelo RB Leipzig, levando a mão ao rosto e depois partindo para cima de um segurança.

Corentin Tolisso, ex-jogador do Bayern de Munique e capitão do Lyon, depois não poupou críticas ao comportamento de Guendouzi. "Ele deveria ser humilde na vitória e comemorar com seu time no vestiário. Isso é desnecessário", disse Tolisso à Canal+. Guendouzi teria lhe dito "que isso se devia ao fato de os torcedores o terem insultado. Mas nós somos insultados todo fim de semana quando jogamos fora de casa. Não podemos reagir assim".

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