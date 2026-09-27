Em Eindhoven, uma briga generalizada entre torcedores do VVV-Venlo e, provavelmente, do PSV eclodiu no sábado, segundo informou, entre outros, a Omroep Brabant. A confusão entre cerca de 70 torcedores aconteceu na estação Strijp-S e no Klokgebouw.

Um ônibus com torcedores do VVV seguia no sábado para Volendam para um jogo fora de casa pela Keuken Kampioen Divisie. Ainda não se sabe por que o ônibus de torcedores parou em Eindhoven, embora a emissora citada acima informe que foi para que pudessem beber alguma coisa.

No local onde os torcedores do VVV pararam, os limburgueses provavelmente encontraram torcedores do PSV. Houve uma briga, após a qual a polícia mobilizou um grande efetivo. Praticamente todas as unidades disponíveis foram acionadas, enquanto também foi utilizado um cão policial. Segundo um porta-voz, isso evitou uma nova escalada.

Na estação Strijp-S, torcedores do VVV foram cercados. Após uma checagem individual, os torcedores que haviam viajado puderam voltar a entrar no ônibus. O veículo, aliás, foi mandado de volta para Venlo, porque os torcedores em questão já não eram mais bem-vindos em Volendam.

Aliás, não houve prisões por parte da polícia de Eindhoven, que segue investigando o incidente. Ainda assim, também por meio de imagens de câmeras, já está claro quem esteve envolvido na briga.

Depois da confusão, a polícia procurou armas, que não foram encontradas. O VVV, aliás, perdeu o jogo fora de casa contra o Volendam por 3 a 2.