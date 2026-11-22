No GP de Fórmula 1 em Las Vegas, os pilotos da Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc voltam a se atrapalhar. A Scuderia perde pontos importantes mais uma vez, e o chefe de equipe Fred Vasseur tem razão em estar furioso. Um dos pilotos, sobretudo, precisa receber um limite.
A promoção de Charles Leclerc a titular, em 2019, deveria mudar muita coisa para melhor na Ferrari. Depois de temporadas por vezes desastrosas em termos esportivos, nas quais o grande sucesso não veio apesar de contratações de peso, como as de Fernando Alonso e Sebastian Vettel, caberia ao jovem da academia da Scuderia mudar esse cenário. Alguém formado dentro da equipe, em quem se via potencial suficiente para levá-la de volta ao topo do mundo. Alguém com talento para marcar uma era.
De início, o plano parecia funcionar plenamente. Depois de apresentar um desempenho excepcional na Sauber, equipe B da Ferrari que mais tarde se tornaria Alfa Romeo, sob a orientação de Fred Vasseur, seu apoiador e atual chefe da Ferrari, o monegasco começou a mostrar grande desempenho no carro vermelho logo de cara. Talvez já estivesse pronto, naquela época, para disputar um título mundial, mas o fraco carro da Scuderia muitas vezes frustrou seus planos. Nos primeiros anos dele na Ferrari, Lewis Hamilton e a Mercedes eram fortes demais. Mais tarde, tornou-se quase impossível superar Max Verstappen e a Red Bull.
Ao mesmo tempo, tanto no paddock quanto entre o público em geral, nunca pareceu desaparecer a convicção de que Leclerc tinha qualidade para conquistar um título mundial algum dia. Faltava apenas que a Ferrari lhe desse um carro à altura para realizar o sonho de muitos tifosi.
Charles Leclerc sente na Ferrari a pressão de Lewis Hamilton
Quase oito anos se passaram desde então. O monegasco continua, sem dúvida, entre os melhores pilotos do grid, mas está tão longe de seu objetivo maior, conquistar o título de vermelho, quanto talvez nunca tenha estado desde que chegou à Scuderia. Especialmente a partir deste ano, fica cada vez mais claro que o problema não se resume à incapacidade da Ferrari de montar um carro competitivo em Maranello. Parte do problema também está no cockpit, atrás do volante.
Na temporada passada, Leclerc e Hamilton, que havia acabado de chegar à equipe, já se desentenderam diversas vezes, por exemplo, por divergências sobre acordos internos que não foram cumpridos. No geral, porém, isso não teve grande peso, já que a Scuderia quase não tinha chances de brigar pelas primeiras posições. Na percepção geral, pouco importava se os dois terminavam uma corrida em sétimo e oitavo, em vez de quinto e sexto.
Neste ano, o cenário é diferente. Mesmo sem ter o melhor conjunto do grid, a Ferrari é capaz de brigar por vitórias e pódios, desde que seus pilotos colaborem. Leclerc e Hamilton têm entrado em conflito quase regularmente, o que não só custa pontos importantes à Scuderia em cada fim de semana, como também, naturalmente, prejudica a equipe na classificação geral. Nela, os vermelhos ainda ocupam o segundo lugar, atrás da Mercedes, mas perdem terreno aos poucos para a Red Bull, que tem claramente o momento a seu favor e está apenas 77 pontos atrás a duas corridas do fim.
Nesse contexto, é sobretudo Leclerc quem provoca repetidas vezes a perplexidade da equipe no pit wall da Ferrari com ações difíceis de entender na pista. Consolida-se a impressão de que o monegasco não parece suportar a pressão crescente exercida pelo companheiro Hamilton desde o início da temporada. O heptacampeão se adapta ao novo regulamento muito melhor do que Leclerc e, depois de ter ficado muito atrás do companheiro no ano passado, está à frente dele no Mundial atualmente.
O resultado desse conflito aberto são manobras como a de Las Vegas, onde Leclerc mais uma vez partiu para um ataque precipitado contra Hamilton. Os dois colidiram e, em vez de subirem ao pódio, terminaram a corrida apenas em sétimo e décimo lugares.
Como a Ferrari vai definir a hierarquia na próxima temporada?
"A pressão aumenta. Está muito pior do que há 18 meses. Nas últimas duas ou três corridas, a situação entre os dois se tornou incontrolável", disparou Vasseur depois da corrida. O chefe da Ferrari percebe uma "falta de compreensão mútua" entre os pilotos: "É entre os pilotos, não entre a equipe e os pilotos. Em primeiro lugar, eles precisam respeitar um ao outro, mas também precisam respeitar a equipe."
A responsabilidade principal pelo novo incidente logo ficou clara. Afinal, a Scuderia havia instruído Leclerc ainda durante a corrida a não tentar uma ultrapassagem em situações confusas, sob nenhuma circunstância. "Ele claramente cometeu um erro pelo qual a equipe pagou caro." Logo após a chegada, Vasseur chamou Leclerc para uma conversa. "Charles, quero falar com você imediatamente depois da corrida, antes de qualquer outra pessoa", disse o chefe de equipe pelo rádio.
A Ferrari também vai alinhar com a dupla no próximo ano. Se a Scuderia quiser disputar o título, a direção da equipe terá necessariamente de tomar uma decisão firme até lá. Mesmo que isso signifique impor limites ao antigo "garoto de ouro" e dar prioridade a Hamilton, cujo desempenho tem sido muito mais consistente.
Fórmula 1 2026: classificação dos pilotos após 21 de 23 corridas
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Nome
Equipe
Pontos
1
Kimi Antonelli
Mercedes
402
2
Max Verstappen
Red Bull
304
3
Lewis Hamilton
Ferrari
267
4
George Russell
Mercedes
264
5
Lando Norris
McLaren
264
6
Charles Leclerc
Ferrari
250
7
Oscar Piastri
McLaren
167
8
Isack Hadjar
Red Bull
122
9
Liam Lawson
Racing Bulls
89
10
Pierre Gasly
Alpine
52
11
Arvid Lindblad
Racing Bulls
38
12
Franco Colapinto
Alpine
35
13
Oliver Bearman
Haas
23
14
Gabriel Bortoleto
Audi
14
15
Nico Hülkenberg
Audi
14
16
Carlos Sainz
Williams
11
17
Esteban Ocon
Haas
7
18
Fernando Alonso
Aston Martin
7
19
Alexander Albon
Williams
5
20
Yuki Tsunoda
Racing Bulls
1
21
Ryo Hirakawa
Haas
1
22
Lance Stroll
Aston Martin
0
23
Valtteri Bottas
Cadillac
0
24
Sergio Perez
Cadillac
0
25
Rafael Camara
Haas
0