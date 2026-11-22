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No GP de Fórmula 1 em Las Vegas, os pilotos da Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc voltam a se atrapalhar. A Scuderia perde pontos importantes mais uma vez, e o chefe de equipe Fred Vasseur tem razão em estar furioso. Um dos pilotos, sobretudo, precisa receber um limite.

A promoção de Charles Leclerc a titular, em 2019, deveria mudar muita coisa para melhor na Ferrari. Depois de temporadas por vezes desastrosas em termos esportivos, nas quais o grande sucesso não veio apesar de contratações de peso, como as de Fernando Alonso e Sebastian Vettel, caberia ao jovem da academia da Scuderia mudar esse cenário. Alguém formado dentro da equipe, em quem se via potencial suficiente para levá-la de volta ao topo do mundo. Alguém com talento para marcar uma era.

De início, o plano parecia funcionar plenamente. Depois de apresentar um desempenho excepcional na Sauber, equipe B da Ferrari que mais tarde se tornaria Alfa Romeo, sob a orientação de Fred Vasseur, seu apoiador e atual chefe da Ferrari, o monegasco começou a mostrar grande desempenho no carro vermelho logo de cara. Talvez já estivesse pronto, naquela época, para disputar um título mundial, mas o fraco carro da Scuderia muitas vezes frustrou seus planos. Nos primeiros anos dele na Ferrari, Lewis Hamilton e a Mercedes eram fortes demais. Mais tarde, tornou-se quase impossível superar Max Verstappen e a Red Bull.

Ao mesmo tempo, tanto no paddock quanto entre o público em geral, nunca pareceu desaparecer a convicção de que Leclerc tinha qualidade para conquistar um título mundial algum dia. Faltava apenas que a Ferrari lhe desse um carro à altura para realizar o sonho de muitos tifosi.

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Charles Leclerc sente na Ferrari a pressão de Lewis Hamilton

Quase oito anos se passaram desde então. O monegasco continua, sem dúvida, entre os melhores pilotos do grid, mas está tão longe de seu objetivo maior, conquistar o título de vermelho, quanto talvez nunca tenha estado desde que chegou à Scuderia. Especialmente a partir deste ano, fica cada vez mais claro que o problema não se resume à incapacidade da Ferrari de montar um carro competitivo em Maranello. Parte do problema também está no cockpit, atrás do volante.

Na temporada passada, Leclerc e Hamilton, que havia acabado de chegar à equipe, já se desentenderam diversas vezes, por exemplo, por divergências sobre acordos internos que não foram cumpridos. No geral, porém, isso não teve grande peso, já que a Scuderia quase não tinha chances de brigar pelas primeiras posições. Na percepção geral, pouco importava se os dois terminavam uma corrida em sétimo e oitavo, em vez de quinto e sexto.

Neste ano, o cenário é diferente. Mesmo sem ter o melhor conjunto do grid, a Ferrari é capaz de brigar por vitórias e pódios, desde que seus pilotos colaborem. Leclerc e Hamilton têm entrado em conflito quase regularmente, o que não só custa pontos importantes à Scuderia em cada fim de semana, como também, naturalmente, prejudica a equipe na classificação geral. Nela, os vermelhos ainda ocupam o segundo lugar, atrás da Mercedes, mas perdem terreno aos poucos para a Red Bull, que tem claramente o momento a seu favor e está apenas 77 pontos atrás a duas corridas do fim.

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Nesse contexto, é sobretudo Leclerc quem provoca repetidas vezes a perplexidade da equipe no pit wall da Ferrari com ações difíceis de entender na pista. Consolida-se a impressão de que o monegasco não parece suportar a pressão crescente exercida pelo companheiro Hamilton desde o início da temporada. O heptacampeão se adapta ao novo regulamento muito melhor do que Leclerc e, depois de ter ficado muito atrás do companheiro no ano passado, está à frente dele no Mundial atualmente.

O resultado desse conflito aberto são manobras como a de Las Vegas , onde Leclerc mais uma vez partiu para um ataque precipitado contra Hamilton. Os dois colidiram e, em vez de subirem ao pódio, terminaram a corrida apenas em sétimo e décimo lugares.

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Como a Ferrari vai definir a hierarquia na próxima temporada?

"A pressão aumenta. Está muito pior do que há 18 meses. Nas últimas duas ou três corridas, a situação entre os dois se tornou incontrolável", disparou Vasseur depois da corrida . O chefe da Ferrari percebe uma "falta de compreensão mútua" entre os pilotos: "É entre os pilotos, não entre a equipe e os pilotos. Em primeiro lugar, eles precisam respeitar um ao outro, mas também precisam respeitar a equipe."

A responsabilidade principal pelo novo incidente logo ficou clara. Afinal, a Scuderia havia instruído Leclerc ainda durante a corrida a não tentar uma ultrapassagem em situações confusas, sob nenhuma circunstância. "Ele claramente cometeu um erro pelo qual a equipe pagou caro." Logo após a chegada, Vasseur chamou Leclerc para uma conversa. "Charles, quero falar com você imediatamente depois da corrida, antes de qualquer outra pessoa", disse o chefe de equipe pelo rádio.

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A Ferrari também vai alinhar com a dupla no próximo ano. Se a Scuderia quiser disputar o título, a direção da equipe terá necessariamente de tomar uma decisão firme até lá. Mesmo que isso signifique impor limites ao antigo "garoto de ouro" e dar prioridade a Hamilton, cujo desempenho tem sido muito mais consistente.

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